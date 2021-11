Quale modo migliori di immergersi nella magia del Natale se non con i mercatini? Ecco quali sono i mercatini di Natale del Piemonte più belli da vedere a Natale 2021

All’ombra della Mole o della splendida Palazzina di Caccia di Stupinigi o ancora in uno dei borghi più belli d’Italia, Ricetto Candelo, si può vivere la meraviglia del Natale in Piemonte. Nel periodo dell’avvento a Torino come in molte altre città vengono organizzati mercatini e villaggi di Natale. A rendere ancora più suggestivo questo periodo è la neve che cade abbondante in tutto il Piemonte. Un natale da cartolina!

Se state pensando a dove andare per vedere i mercatini di Natale 2021 del Piemonte abbiamo scelto i più belli da non perdere.

Mercatini di Natale in Piemonte

Da novembre a gennaio le piazze si riempiono di luci e colori, i turisti le affollano e una sensazione di serenità e calore pervade chiunque. E’ la magia dei mercatini di Natale! Una delle mete da non perdere per vivere quest’incanto è il Piemonte.

Una regione che saprà coccolarvi con prodotti tipici, paesaggi montani strabilianti, borghi incantevoli, palazzi e monumenti regali. Un luogo perfetto dove trascorrere le vacanze natalizie.

I mercatini di Natale del Piemonte sono il luogo dove poter acquistare qualcosa di artigianale e tipico della zona, nonché ovviamente prodotti enogastronomici. Nei mercatini potete comprare poi decorazioni natalizie, oggetti particolari e originali e trovare tantissime idee regalo.

I mercatini di Natale più belli del Piemonte 2021 li trovate a:

Torino

Asti

Govone, Cuneo

Stupinigi, Torino

Santa Maria Maggiore, Vercelli

Rivoli, Torino

Ricetto Candelo, Biella

Sordevolo, Biella

Torino, mercatini per tutti i gusti

Quando si parla di mercatini di Natale, a Torino c’è davvero l’imbarazzo della scelta. I principali sono quello di Piazza Castello, con chalet di legno e specialità da ogni parte d’Europa, quello di Piazza Solferino, dove viene montata anche una pista di pattinaggio, quello di Piazza Santa Rita, vicino al Santuario, e quello del Cortile del Maglio, dove oltre ai mercatini vengono organizzate numerose altre attività sempre legate alle festività.

Asti, tra i mercatini più grandi d’Italia

Dal 13 novembre torna il mercatino di Natale di Asti, con ben 120 casette. Situato in uno dei siti dell’Unesco, il mercatino raccoglierà le migliori realtà artigianali provenienti da tutta Italia, selezionate tramite un’apposita call to action.

Il Magico Paese di Natale, tra i più grandi d’Italia, si allargherà anche nelle aree circostanti, rendendo questo luogo attraente per turisti di ogni tipo.

Govone, la magia del Natale del Piemonte

A Govone, piccolo borgo in provincia di Cuneo, il Natale anima tutto il paese. Il Castello Reale, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, diventa la casa di Babbo Natale, nonché il luogo degli spettacoli e di mostre natalizie. Nei giardini si trova invece la scuola degli Elfi. Nella chiesa di Santo Spirito la Mostra dei Presepi. E tutto intorno bancarelle e mercatini.

Il Paese fa parte del Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco un evento che in questo 2021 coinvolgerà diverse città del Piemonte.

Stupinigi, il mercato coperto

Dal 4 al 19 dicembre nella Palazzina di Caccia di Stupinigi c’è il mercato coperto, ricchissimo di eccellenze del territorio. È il posto perfetto per un regalo a km 0, sia alle persone che ci sono vicine che a chi magari abita in zone diverse dal Piemonte e hanno piacere di provare le specialità locali.

Inoltre è l’occasione per visitare una delle residenze dei Savoia e uno dei palazzi reali più belli d’Italia. Un luogo incantevole immersa in dei giardini meravigliosi.

Santa Maria Maggiore, il mercatino dei giorni dell’Immacolata

Nei giorni dell’Immacolata Santa Maria Maggiore si riempie di chalet di legno dal tetto rosso, che formano uno dei mercatini più grandi del Piemonte. Ai banchetti si trovano prodotti enogastronomici, d’artigianato, decorazioni e molto altro ancora.

Rivoli, il villaggio di Babbo Natale

Oltre all’incantata casa di Babbo Natale, alla Stanza degli Gnomi e al laboratorio dei regali, a Rivoli si trova anche un delizioso mercatino di Natale, dove si trova di tutto e di più. Oltre a questo, vengono organizzate varie attività e iniziative: imperdibile, soprattutto con i bambini.

Ricetto Candelo, il mercatino in uno dei borghi più belli d’Italia

Ricetto Candelo è uno dei borghi più belli d’Italia, e con il mercatino di Natale diventa un luogo ancora più affascinante. Solo in alcune date, ovvero 20, 21, 27 e 28 novembre 2021 e del 4, 5, 8, 11 e 12 dicembre 2021, in questo borgo si può visitare l’Ufficio postale di Babbo Natale, il mercatino natalizio, tanti laboratori e spettacoli per bambini.

Sordevolo, il mercatino degli Angeli

A Sordevolo, in provincia di Biella, arriva la 19esima edizione del Mercatino degli Angeli, che prende il nome dai grandi angeli posti all’ingresso del paese a dare il benvenuto ai visitatori. Come nel caso di Ricetto Candelo, anche il mercatino di Sordevolo si svolge solo in alcune date, che sono il 14, 21, 28 novembre 2021 e il 5, 8, 12 dicembre 2021.

Questi sono i mercatini di cui si hanno già informazioni certe relative a date e organizzazione, ma è probabile che nelle prossime settimane vengano definiti i dettagli di altri eventi affini sempre nella regione piemontese. Nel frattempo, potete iniziare a organizzarvi in modo da visitare i mercatini citati e iniziare a fare compere così da non arrivare sotto Natale impreparati.