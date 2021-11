Meteo weekend 6-7 novembre: arriva un nuovo ciclone mediterraneo, forte maltempo al Centro Sud.

È in arrivo sull’Italia un nuovo ciclone mediterraneo che porterà ancora maltempo intenso al Centro Sud, con piogge, temporali e anche neve sui rilievi.

Il weekend del 6-7 novembre sarà dunque caratterizzato dal tempo instabile, ma andrà meglio al Nord, dove la variabilità interesserà solo alcune regioni. Scopriamo le previsioni in dettaglio.

Meteo weekend 6-7 novembre: arriva un nuovo ciclone mediterraneo

Tempo variabile e piogge sono ancora in atto al Centro Sud e la situazione è destinata a peggiorare il prossimo weekend del 6-7 novembre. Il maltempo è causato da un fronte di bassa pressione che dal Nord Europa si sta spostando sul Mediterraneo centro-occidentale, come spiega 3bmeteo, alimentando la perturbazione che è in atto sull’Italia da alcuni giorni.

Sono parte delle regioni del Centro, parte di quelle del Sud e la Sardegna ad essere più interessate dal tempo instabile. Piogge e rovesci stanno interessando soprattutto l’Abruzzo e il Lazio e parte del Molise. Mentre sulla Sardegna piove soprattutto sul settore occidentale. Nelle ultime ore la neve è caduta sull’Appennino, anche sotto quota 1800 metri, tra Lazio e Abruzzo, mentre nelle prossime ore il limite neve risalirà sopra quota 2000 metri. Sul Centro Sud peninsulare, invece, i fenomeni sono più rari. Il tempo è per lo più nuvoloso.

All’estremo Sud soffiano venti ancora forti, con raffiche fino a 90 km sul Salento ionico. Mentre al Nord, i cieli sereni, hanno portato a un calo deciso delle temperature minime, fin sotto lo zero nelle campagne del Nord Ovest, come ad Asti dove il termometro è sceso a -1° C. Minime sotto lo zero anche nei fondovalle alpini, con -2° C ad Aosta. Termometro poco sopra lo zero sulla Pianura Padana.

Previsioni per le prossime ore

Per la giornata di venerdì 5 novembre, il tempo si manterrà ancora stabile su gran parte del Nord e sulla Toscana. Nella seconda parte della giornata, tuttavia, aumenterà la nuvolosità sulla Toscana, con possibili piogge verso sera. Nubi alte e stratificate si addenseranno sulla bassa Pianura Padana, con possibili piogge locali sulla Romagna.

Al Centro Sud, invece, il tempo sarà più nuvoloso e piovoso, ma anche con schiarite parziali alla sera. Aumenterà, invece, l’instabilità sulla Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali, soprattutto sulle zone settentrionali dell’isola. Nel pomeriggio sono previste piogge sulle regioni adriatiche centro meridionali, in estensione fino alle Marche e poi all’interno in Umbria, con sconfinamenti sulle regioni tirreniche. Attese nevicate sull’Appennino centrale a quota 1900 metri. In serata dovrebbe piovere anche sulle regioni ioniche. I venti soffieranno moderati, mentre le temperature saranno in lieve calo.

Meteo del weekend

Come abbiamo detto, nel weekend del 6 e 7 novembre è atteso il ritorno del ciclone mediterraneo, che porterà ulteriore maltempo al Centro Sud. Alimentato dal fronte depressionario in discesa dall’Europa, il nuovo ciclone mediterraneo in formazione a Ovest dell’Italia colpirà tra sabato e domenica le regioni centro meridionali.

Nella giornata di sabato 6 novembre, avremo tempo instabile sulle regioni peninsulari del Centro Sud e sulla Sardegna, con piogge e rovesci anche intensi, soprattutto su quest’ultima, più vicina al ciclone. Il tempo, invece, sarà più stabile al Nord, con cieli soleggiati o offuscati da qualche stratificazione in pianura. Le regioni settentrionali sono protette dall’anticiclone attivo sull’Europa centrale, che impedisce la risalita verso Nord del vortice mediterraneo, situato tra la Sardegna e le Baleari. Come spiega 3bmeteo.

Le piogge, anche intense, cadranno sulle regioni centrali nella giornata di sabato, ma non in modo uniforme. Al mattino saranno interessate dalle precipitazioni soprattutto le regioni del Centro Sud, mentre tra il pomeriggio e la sera, le piogge si sposteranno verso Nord, fino a raggiungere anche la Toscana e l’Emilia Romagna. Mentre al Sud i fenomeni si esauriranno.

Per domenica 7 novembre, è previsto uno spostamento del ciclone mediterraneo verso Nord, che porterà dunque tempo instabile anche sulle regioni settentrionali. Saranno colpite soprattutto le regioni del medio e alto Tirreno, la Liguria e ancora la Sardegna. Sono previste nubi sulla Pianura Padana, mentre sulle alte pianure, sulle zone pedemontane e sulle Alpi il tempo sarà più stabile e soleggiato.

Nel frattempo, il ciclone avrà lasciato il Sud Italia, dove il tempo migliorerà con maggiore stabilità e cieli soleggiati o velati. Le piogge al Sud potrebbero tornare nella notte. La situazione comunque è ancora in evoluzione, per cui non è ancora possibile avere delle previsioni meteo precise.

