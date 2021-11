Giornate FAI: alla scoperta di Santa Croce in Gerusalemme

By

Grazie al FAI, sabato 6 novembre si potrà andare alla scoperta di un luogo poco conosciuto ai più, vicino alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Scopriamo di più su questo luogo affascinante.

Roma è una città piena di luoghi da scoprire e da vedere, posti di cui a volte non si conosce neanche l’esistenza. È questo il caso di un particolare anfiteatro, che si trova nei pressi della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, un’area archeologica da non perdere.

Grazie al FAI (Fondo Ambientale Italiano), proprio questo weekend sarà possibile visitarlo, con un’apertura eccezionale. Scopriamo tutti i dettagli della visita e un po’ di storia di questa meta affascinante.

L’Anfiteatro Castrense di Santa Croce in Gerusalemme

Dopo il famoso Colosseo, simbolo indiscusso di Roma, non tutti sanno che esiste un secondo anfiteatro nella Capitale: l’Anfiteatro Castrense, una meraviglia dell’epoca romana.

Questa versione in miniatura del Colosseo nasconde un giardino interno, curato dai monaci benedettini-cistercensi della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, un posto davvero bellissimo. Inoltre, qui c’è il Palazzo imperiale del Sessorium, costruito dai Severi agli inizi del III d.C.

In questo luogo, nel 328 d.C., la madre dell’imperatore Costantino, Elena, decise di far costruire un luogo di culto cristiano, per conservare le preziose reliquie della croce di Cristo rinvenute a Gerusalemme. Questa è la chiesa che oggi spicca al centro della piazza, la famosa Basilica, una delle più importanti di Roma.

L’Anfiteatro Castrense, inoltre, venne utilizzato per spettacoli e manovre militari in onore della corte imperiale e rimase in uso fino alla costruzione delle Mura Aureliane. Dall’Anfiteatro partiva un corridoio coperto che confinava con la grande sala, ovvero quella che oggi è la Chiesa di Santa Croce, e arrivava fino al Circo Variano. Di questo corridoio, che era più lungo di 300 metri e largo 14,50, se ne vedono ancora i resti insieme a quelli del circo.

All’interno, ora occupato dagli orti del convento di Santa Croce come anticipato, c’erano i gradini della cavea. Inoltre, sono stati ritrovati anche ambienti sotterranei sotto l’arena, rivelati da scavi in epoche passate.

“Cosa Fai Oggi”, l’iniziativa speciale del FAI

La nuova iniziativa del FAI si chiama “Cosa FAI oggi”, un progetto volto come di consueto a visitare luoghi mai visti e di solito chiusi al pubblico, come in questo caso.

Grazie alla delegazione FAI di Roma, infatti, sabato 6 novembre sarà aperto l’anfiteatro castrense di Santa Croce in Gerusalemme, un’area archeologica molto interessante.

Le visite che avranno luogo sabato partiranno dalle ore 9.30 fino alle ore 16.20, con partenza a gruppi ogni 10 minuti. La prenotazione è, ovviamente, obbligatoria e si può effettuare a questo link.

A causa delle restrizioni Covid, inoltre, la visita sarà possibile solo per le persone munite di Green Pass.