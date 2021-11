Dove si trova il miglior ristorante del mondo. La classifica dei migliori 50 ristoranti del mondo, dove sono i migliori in Italia

L’Italia vanta una cucina eccezionale e ognuno di noi ne è giustamente orgoglioso. Nel nostro Paese ci sono diversi ristoranti che vantano le famose 3 stelle Michelin. Ma se pensate che il miglior ristorante del mondo 2021 si trovi in Italia vi sbagliate di grosso. E non si trova nemmeno in Francia, ovvero dai nostri famosi rivali culinari.

Il miglior ristorante del mondo 2021 si trova a Copenaghen. E anche il numero 2 della classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo si trova sempre nella capitale danese. E l’Italia? Si difende con ben 4 ristoranti, più uno ormai stabilmente nell’Olimpo dei migliori del mondo.

La classifica dei migliori ristoranti del mondo

La classifica di The 50 Best Restaurants è per la ristorazione un po’ come gli Oscar per il cinema. Con tanto di cerimonia super glam che si svolge ad Anversa in Belgio. E proprio come gli oscar anche questi riconoscimenti sono molto attesi, a volte riservano qualche sorpresa, ma anche molte conferme.

Ad essere premiata in questo 2021 è soprattutto la cucina scandinava che oltre a piazzarsi ai primi posti detiene molte posizioni così come quella spagnola e basca soprattutto, al terzo posto. Poi molto spazio all’asiatica e alla sudamericana.

Il miglior ristorante del mondo 2021: il Noma

Il miglior ristorante del mondo 2021 è il Noma di Copenaghen, menù stagionali con tanto di serre vicino al ristorante. Il Noma è una vecchia conoscenza ed è era già nella hall of the fame. Dopo aver chiuso nel 2018 ha riaperto, ha conquistato 1 stella Michelin ed ha subito vinto la classifica.

Al secondo posto c’è il Geranium, altro ristorante di Copenaghen, che vanta 3 stelle Michelin. Qui l’attenzione alle materie prime si abbina all’attenzione per il design, per l’unione dei cibi, per l’esperienza visiva.

Al terzo posto l’Asador Etxebarri che si trova ad Atxondo nei Paesi Baschi in Spagna. Un luogo immerso nella natura, con una splendida terrazza dove gustare il cibo all’apparenza semplice di chef Victor Arguinzoniz. La sua specialità è la cucina alla griglia, tanto da averne costruita una lui stesso.

I migliori ristoranti italiani 2021

L’Italia si difende bene nella classifica dei 50 migliori ristoranti con quattro ristoranti: il Reale a Castel di Sangro in Abruzzo; Le Calandre a Rubano in provincia di Padova in Veneto; il Piazza Duomo ad Alba in Piemonte e il Lido 84 a Gardone Riviera in Lombardia. Quest’ultimo è un’assoluta new entry che si piazza subito al 15esimo posto.

Come gli Oscar anche i ristoranti hanno la loro Hall of Fame ovvero quei ristoranti che sono stati così tanto premiati da non gareggiare più, gli assoluti fuoriclasse.

Fra questi 10 ristoranti eccezionali c’è l’Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena. Questo ristorante ha vinto per più anni di fila questa classifica ed è dunque considerato una leggenda.

I migliori 50 ristoranti del mondo 2021

Ecco quali sono i migliori 50 del 2021. Da Tokyo al Sudafrica passando per l’Abruzzo, la classifica dei migliori ristoranti del mondo.

Noma – Copenhagen, Danimarca Geranium – Copenhagen, Danimarca Asador Etxerbarri – Atxondo, Spagna Central – Lima, Perù Disfrutar – Barcellona, Spagna Frantzèn – Stoccolma, Svezia Maido – Lima, Perù Odette – Singapore Pujol – Messico City, Messico The Chairman – Hong Kong, Cina Den – Tokyo, Giappone Steirereck – Vienna Austria Don Julio – Bueons Aires Argentina Mugaritz – San Sebastian Spagna Lido 84 – Gardone Riviera, ITALIA Elkano – Getaria, Spagna A casa do Porco – San Paolo, Brasile Piazza Duomo – Alba, ITALIA Narisawa – Tokyo, Giappone Diverxo – Madrid, Spagna Hisa Franko – Kobarid, Slovenia Cosme – New York, Stati Uniti Arpége – Parigi, Francia Septime – Parigi, Francia White Rabbit – Mosca, Russia Le Calandre – Rubano, ITALIA Quintonil – Mexico City Messico Benu – San Francisco, Stati Uniti Reale – Castel di Sangro, ITALIA Twins Garden – Mosca, Russia Restaurant Tim Raue – Berlino, Germania The Clove Club – Londra, Gran Bretagna Lyle’s – Londra, Gran Bretagna Burnt Ends – Singapore Ultraviolet by Paul Pairet – Shanghai, Cina Hof Van Cleve – Kruishoutem, Belgio Single Thread – Healdsburg, Stati Uniti Boragò – Santiago, Cile Florilége – Tokyo, Giappone Suhring – Bangkok, Thailandia Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen – Parigi, Francia Belcanto – Lisbona, Portogallo Atomix – New York, Stati Uniti Le Bernardin – New York, Stati Uniti Nobelhart & Schmutzig – Berlino, Germania Leo – Bogotà, Colombia Maaemo – Oslo, Norvegia Atelier Crenn – San Francisco, Stati Uniti Azurmendi – Larrabetzu, Spagna Wolfgat – Paternoster, South Africa

La buona cucina non conosce confini e pressoché ovunque si trova un ristorante eccezionale. Questi sono i migliori 50 ristoranti del mondo 2021, una lista che sarebbe meraviglioso provare uno ad uno!