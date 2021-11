Meteo dal 3 novembre: Italia nella morsa del maltempo e del gelo. Cosa dicono le previsioni del tempo.

Breve pausa dal maltempo nella giornata di martedì 2 novembre, ma con vento forte in diverse zone d’Italia. Poi il meteo da mercoledì 3 novembre annuncia l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge diffuse e temporali quasi ovunque, con brusco calo delle temperature.

Nel frattempo è tornata la neve nei centri abitati delle Alpi, mentre l’acqua alta ha invaso di nuovo il centro storico di Venezia. Scopriamo le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Leggi anche –> Meteo inverno 2021/22: il più freddo dal 2000, Natale con la neve

Meteo dal 3 novembre: previsioni del tempo in Italia



L’arrivo di piogge e freddo per inizio novembre era stato già annunciato nei giorni scorsi. Ora è confermato dalle ultime previsioni meteo con indicazioni più precise sulle zone d’Italia interessate. Sull’Italia è in arrivo una intensa perturbazione atlantica, come segnala 3bmeteo., che porterà piogge forti su gran parte d’Italia, con vento forte e neve in montagna.

Dopo il weekend di Ognissanti, con tempo instabile o variabile, la giornata di martedì 2 novembre è caratterizzata da tempo più stabile, con una pausa dal maltempo, di cui è atteso il ritorno domani, mercoledì 3 novembre. Il tempo sull’Italia è quasi ovunque soleggiato o poco nuvoloso ma con vento forte.

Nella notte tra martedì e mercoledì è atteso l’arrivo del maltempo a partire dalle regioni del Nord, da quelle tirreniche centro-settentrionali e dalla Sardegna. La nuova perturbazione atlantica porterà piogge intense e abbondanti e neve sulle Alpi sopra i 1500 metri ma anche a quote più basse. Già durante lo scorso weekend, la neve ha imbiancato diverse località alpine sotto i 1500 metri.

Il Sud Italia, questa volta, sarà meno colpito dal maltempo, ancora protetto dall’anticiclone presente sul basso Mediterraneo. Nei giorni seguenti, tuttavia, il tempo peggiorerà ancora al Sud.

Previsioni in dettaglio

Per mercoledì 3 novembre, i meteorologi prevedono piogge e rovesci al Nord già nelle prime ore della giornata, prima dell’alba. I fenomeni interesseranno prima le regioni nord-occidentali per poi estendersi alla Lombardia e al Nord Est. Le precipitazioni potranno essere intense sul Levante ligure, su Alpi e Prealpi centro-orientali e sulle alte pianure di Lombardia e Veneto. Sono previsti anche nubifragi. I fenomeni, invece, saranno meno intensi sull’Emilia Romagna, con schiarite lungo la costa adriatica. Anche sulla Sardegna sono previste piogge intense, anche con temporali, fino dalle prime ore del giorno, in particolare sul versante occidntale.

Sulle Alpi sono attese nevicate tra i 1200 e 1400 metri. In serata le precipitazioni diminuiranno al Nord Ovest, con schiarire sulle Alpi occidentali.

Leggi anche –> Meteo, arriva subito l’inverno: raffica gelida sull’Italia