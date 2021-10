Viaggia low cost in treno con l’alta velocità di Italo

Viaggiare low cost in treno con l’alta velocità di Italo. Le offerte per l’autunno inverno.

Tornano puntuali anche per questo weekend le offerte di Italo treno per viaggiare low cost con l’alta velocità. Si tratta del codice sconto, la promozione di cui approfittare anche in questo fine settimana di fine ottobre e inizio novembre.

Non a caso l’offerta è dedicata a Halloween e il codice sconto questa volta si chiama “ZUCCA“. Inserendo questa parola nel form di prenotazione riceverete uno sconto del 30% sul biglietto del treno.

Questa volta il termine ultimo per prenotare non è lunedì, come di solito, perché sarà un giorno festivo, ma martedì, 2 novembre. Avrete dunque un giorno in più per acquistare il vostro biglietto scontato, vi suggeriamo però di affrettarvi. Perché queste offerte vanno a ruba. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Viaggiare low cost in treno con l’alta velocità di Italo

La compagnia ferroviaria Italo lancia le sue nuove offerte sui suoi treni ad alta velocità con lo slogan “scherzetto o viaggetto?“. Si tratta della nuova promozione del codice sconto che esce nel weekend di Halloween e Ognissanti ed è più lunga del solito. Le nuove offerte, infatti, sono uscite già nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre e termineranno martedì 2 novembre, il primo giorno non festivo (almeno non da calendario) della prossima settimana. Attenzione, però, perché l’orario in cui scadrà questo codice sconto non sarà nel primo pomeriggio ma alla mattina alle ore 10.00.

Come abbiamo accennato, la promozione a tema Halloween è lanciata questa settimana con il codice “ZUCCA“. Si applica uno sconto del 30% sui biglietti per circa 280.000 posti disponibili a bordo dei treni alta velocità di Italo.

La promozione è valida per biglietti in tariffa low cost e in tariffa eXtra, per viaggiare in ambiente Smart e Prima. È soggetta disponibilità e non cumulabile con altre offerte.

Coni biglietti scontati del 30%, gli acquirenti potranno viaggiare a partire da martedì 9 novembre prossimo, senza limiti finali di tempo. Dunque la promozione è valida per viaggi di tardo autunno e inverno, compresi il Ponte dell’Immacolata dell’8 dicembre e il periodo di Natale. Un motivo in più per approfittarne.

Come sempre, per acquistare i vostri biglietti per l’alta velocità a prezzi scontati dovete andare sul sito web di Italo cliccare su “acquista biglietti“. Sarà selezionato il form per l’inserimento dei dati, dove inserire le stazioni di partenza e di arrivo, le date di viaggio e scrivere nell’apposito box il codice “ZUCCA”.

Avete tempo fino alle 10.00 del mattino di martedì 2 novembre per acquistare il vostro biglietto scontato per l’alta velocità.

Per maggiori informazioni sulla promozione del codice sconto e le altre offerte di Italo: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo

Le stazioni ferroviarie di Italo

Per chi deve viaggiare tra le città italiane, ecco le stazioni dove fermano i treni di Italo: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Torino, Verona, Reggio Calabria, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Conegliano, Desenzano, Ferrara, Foggia, Maratea, Molfetta, Padova, Peschiera del Garda, Pordenone, Reggio Emilia, Rovereto, Rovigo, Salerno, Trani, Trento,, Treviso, Trieste, Udine, Vibo – Pizzo, Vicenza, Bisceglie.

