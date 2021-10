Una notizia incredibile e una data da segnarci sul calendario per non perdere un evento pazzesco: ecco dove sarà l’unico concerto italiano di Stromae.

Abbiamo conosciuto Stromae tanti anni fa con la famosissima Alors On Danse e poi con svariate altre hit di successo. Poi nulla, silenzio e tanta tristezza da parte dei fan che per sette anni non hanno più avuto sue notizie. Ma ora, finalmente, il cantante francese è tornato e ha anche una bellissima notizia per i fan italiani: un concerto nel nostro Paese questa estate!

Stromae: nuovo singolo e concerto in Italia. Data e biglietti

Stromae è tornato a farsi sentire e a farci ballare con il nuovo singolo Santé e ha anche annuciato che si esibirà dal vivo in un’unica data italiana al Milano Summer Festival a San Siro il 20 luglio 2022.

Scatta quindi la corsa ai biglietti che si possono acquistare da oggi, 27 ottobre 2021 alle 10 in prevendita esclusiva su Vivo Club e MyLiveNation. Invece la classica vendita online per il concerto di Stromae partirà giovedì 28 ottobre alle ore 10:00 e da martedì 2 novembre, sempre alle ore 10.00 sarà possibile acquistarli anche presso le biglietterie autorizzate. Insomma, non c’è tempo da perdere!

La malattia di Stromae e il motivo dello stop

Stromae, aveva raggiunto il successo nel 2013 con l’album “Racine carrée“, ma solo due anni dopo, a giugno 2015 deve annullare tutti i suoi concerti per via di alcuni problemi di salute. Pare che abbia avuto alcuni problemi a causa della profilassi antimalarica che stava seguendo per colpa della malattia contratta in Africa. Da quel momento però nel cuore di Paul Van Haver, vero nome di Stromae, scatta qualcosa. La pausa per malattia si trasforma in un ritiro dalle scene, continuando però a lavorare per gli altri.

Il ritorno del cantante di Alors on Danse

Dopo due anni di silenzio, nel 2018 Stromae torna a farsi sentire con il rapper francese Orelsan, successivamente pubblica Défiler, un brano composto con il fratello Luc Junior Tam e alla fine nel 2019 si esibisce sulle note di Arabesque con Chris Martin.



il nuovo singolo di stromae “santé”

Abbiamo aspettato parecchio per goderci le performance di Stromae live insomma. Ci sono stati anche momenti in cui avevamo perso le speranze di poter cantare sotto ad un palco le sue canzoni. Ma ora la nostra attesa è stata finalmente ripagata!