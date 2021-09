Uno dei luoghi più belli del mondo dove ammirare il foliage

Qual è il posto più bello in assoluto dove ammirare lo spettacolo del foliage? Voliamo in Inghilterra, precisamente nella foresta di Dean.

In barba a chi dice che l’autunno mette tristezza, il fenomeno del foliage rende questa stagione meravigliosa e unica nel suo genere. Soprattutto se ci si concede un weekend nella natura per ammirare le foglie degli alberi che diventano rosse, arancioni, gialle e color oro. Immaginate poi di raggiungere la Foresta di Dean in Inghilterra: qui lo spettacolo è talmente emozionante da mettere i brividi.

La magica foresta di Dean per ammirare il foliage

Una delle location più interessanti dove ammirare il foliage è senza dubbio la Wye Valley e la foresta di Dean nel Regno Unito. Ci troviamo precisamente tra il Galles e l’Inghilterra nel cuore di una foresta con migliaia e migliaia di alberi bellissimi e secolari che in autunno sembrano letteralmente accendersi. Vi sentirete come immersi in un quadro impressionista in cui i colori migrano dal verde all’oro.

I percorsi più interessanti

Il sentiero che vi porta proprio nel cuore di questa meraviglia è perfettamente segnato e indicato in ogni guida turista del luogo. Facile da seguire e adattabile ad ogni esigenza vi porterà attraverso oltre 10 punti di osservazione: da queste location privilegiate godrete di uno spettacolo di colori senza pari. Il primo punto di osservazione che vi consigliamo è sicuramente il The Kymin per poi arrivare nella foresta di Dean, una delle più antiche dell’Inghilterra. Attraverserete il Gloucestershire, l’Herefordshire e Monmouthshire, per una vacanza itinerante che vi rimarrà nel cuore.

Anche in Italia ovviamente ci sono moltissime location dove poter ammirare il foliage, dall’Umbria passando per la Toscana e senza dimenticare lo straordinario territorio delle Langhe e del Roero. Zaino in spalla e occhi aperti. Il foliage vi aspetta per trasformare l’autunno nella vostra stagione preferita: ne siamo certi!