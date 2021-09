Il programma Pechino Express 2022 su Sky: svelati i nomi dei concorrenti e dove sarà girato

Zaino in spalla, un viaggio da affrontare, delle tappe da coprire e pochi soldi in tasca. Potrebbe sembrare una condizione familiare a molti viaggiatori, ma invece si tratta del reality Pechino Express. Dal 2012 10 coppie di personaggi più o meno famosi si affrontano in una gara in giro per il mondo a chi arriva prima nella destinazione finale. L’edizione 2021 è saltata causa Covid, ma quella 2022 si farà. E’ stato presentato il cast con le coppie di concorrenti e l’itinerario.

Pechino Express 2022: i concorrenti

A metà strada fra un viaggio, un gioco e un reality, definito game adventure, Pechino Express ha in questi 8 anni conquistato moltissimi fan. Dopo le prime edizioni su Rai Due il programma, adattamento di un format olandese, è passato a Sky continuando a far incetta di ascolti. E si prevede un boom per l’edizione 2022 che dovrebbe andare in onda fra marzo e aprile 2022.

A pesare sullo share è la parte ‘gioco’ del programma con le varie prove che le coppie devono affrontare e ovviamente anche i concorrenti. L’edizione 2022 di Pechino Express, condotta sempre da Costantino della Gherardesca, promette faville.

Ecco i concorrenti di Pechino Express 2022:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – Gli Atletici (Si tratta del maratoneta Medaglia d’Oro a Pechino 2008 e del suo amico e medico sportivo)

Ciro e Giovambattista Ferrara – Padre e Figlio (E’ l’ex difensore della Juve, del Napoli e della Nazionale e del suo ventenne terzogenito)

Barbascura X e Andrea Boscherini – Gli Scienziati (Sono entrambi due divulgatori scientifici sui social e youtube)

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – I Fidanzatini (E’ l’ex moglie di Cecchi Gori, produttrice e attrice e il suo giovane fidanzato)

Anna Ciati e Giulia Paglianiti – Le TikToker (amiche 20enni influencer con ognuna oltre 1 milione di followe

Victoria Cabello e Paride Vitale – I Pazzeschi (la conduttrice tv e il suo amico di vecchia data esperto di strategie di comunicazione)

Fru e Aurora Leone – Gli Sciacalli (sono attori comici parte del gruppo dei The Jackal)

Nikita Pelizon e Helena Prestes – Italia-Brasile (sono due modelle)

Bugo e Cristian Dondi – Gli Indipendenti (il cantante che partecipò a Sanremo in coppia con Morgan e un suo caro amico anche lui musicista)

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – Mamma e Figlia (la conduttrice tv e sua figlia ventenne)

Pechino Express 2022 meta e itinerario: dove si svolge

Pechino Express è un reality show fatto di giochi e sfide, di relazioni fra i concorrenti, di litigi e accordi. Ma offre anche la possibilità di vedere un angolo di mondo e di scoprire, anche se attraverso le telecamere e tramite le esigenze tv, una cultura.

I concorrenti devono muoversi fra alcuni Paesi compiendo solitamente fra i 6 e 8 mila chilometri di viaggio fra la tappa di partenze e quella di arrivo. Ogni tappa è preventivamente decisa, a loro il compito di trovare un mezzo per arrivarci con un solo euro giornaliero a disposizione, trovando allo stesso tempo anche da mangiare e dove dormire.

In questi 8 anni Pechino Express è stato girato soprattutto in Asia:

la prima edizione in India,Nepal e Cina

la seconda in Vietnam, Cambogia, Laos e Thailandi

Lla terza in Birmania, Malaysia, Singapore e Indonesia

la sesta in Filippine, Taiwan e Giappone

l’ottava in Thailandia, Cina e Corea del Sud

poi la meta è stata l’America del Sud

la quarta edizione in Ecuador, Perù e Brasile

la quinta in Colombia, Guatemala

Un’edizione è stata girata in Africa

la settima in Marocco, Tanzania e Sudafrica. Questa è stata la più impegnativa: i concorrenti erano chiamati a coprire infatti ben 15mila chilometri, ovvero quasi tutto il Continente!

Pechino Express 2022 si svolgerà per la prima volta in Medio Oriente.

La nona edizione Turchia, Uzbekistan, Giordania, Emirati Arabi.

L’itinerario di Pechino Express 2022 toccherà le antiche vie commerciali. Le coppie in gara sono così chiamate e ripercorrere la Rotta dei Sultani e i percorsi dei Crociati, di Alessandro Magno, di Gengis Khan e di Marco Polo.

I concorrenti attraverseranno la Turchia passando da Istanbul alla Cappadocia, ai camini delle Fate e Pammukale, fino a Konya e proseguendo fino all’Uzbekistan alla mitica Samarcanda lungo la Via della Seta.

Dall’Antica Persia in Arabia in Giordania alla scoperta di Petra. A bordo di dromedari – in quest’edizione infatti non solo autostop, ma anche treni e barche – attraverseranno il Deserto per poi arrivare negli Emirati Arabi, nella futuristica e ricchissima Dubai.

La location di Pechino Express 2022 è davvero molto suggestiva e affascinante. Un vero e proprio viaggio nella Storia, un itinerario bellissimo per le coppie del reality.