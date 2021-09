È uscita la quinta – e, sembra, ultima – stagione de La Casa di Carta. Ecco le location dove è stata girata per organizzare una vacanza sulle orme del Professore.

Finalmente l’attesa è finita e oggi, 3 settembre, escono le nuove puntate della quinta stagione de La Casa di Carta. La serie Netflix spagnola che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori volge al termine e i fan sono in fibrillazione. Avevamo visto la scorsa stagione terminare con una pistola puntata alla tempia del Professore mentre Lisbona raggiungeva finalmente gli altri membri della squadra. Ora cosa succederà? Tranquilli, non è compito nostro farvi spoiler, ma sicuramente vi possiamo dire quali sono le location più belle dove è stata girata la quinta stagione de la Casa di Carta.

Questa è l’ultima stagione de La Casa de Papel?

Questa potrebbe essere l’ultima stagione della popolare serie tv e per questo i fan sono già in rivolta e in lutto allo stesso tempo. Quello che possiamo fare però ora è goderci l’emozionante finale de La Casa di Carta 5 e scoprire quale sarà la fine della banda di rapinatori più famosa di sempre. Ormai personaggi come Berlino, Tokyo, Rio, Denver e il Professore ci sono entrati nel cuore e quindi la curiosità è alle stelle. Vediamo intanto quali sono le location della quinta stagione per poter così organizzare poi un viaggio sulle orme dei protagonisti.





Le location de La Casa di Carta 5

Fra le location note della serie tv conosciamo Portogallo, Spagna e, attenzione attenzione, la Danimarca! Questa è sicuramente la sede più particolare delle riprese della quinta stagione de La Casa di Carta e sappiamo da qualche anticipazione che il cast del telefilm di Netflix si è mosso tra Tivoli Gardens e Nyhavn, antico porto della città! Di più non abbiamo scoperto e le riprese, blindatissime, non ci hanno permesso di scoprire nulla di più.

Fortunatamente però finalmente ci siamo. È stata messa in onda la quinta e ultima stagione de La Casa De Papel e la nostra attesa è finalmente terminata. Siamo pronti per scoprire tutto quello che succederà!