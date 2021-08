Blue Abyss, la piscina da record: è la più profonda del mondo

Verrà ultimata tra un anno e mezzo in Cornovaglia e conterrà l’equivalente di acqua di 42 piscine olimpioniche. Blue Abyss sarà la piscina più profonda del mondo.

Le piscine, si sa, soprattutto in estate hanno un fascino incredibile e attirano ovviamente tantissimi turisti, vacanzieri e cittadini che cercano un po’ di frescura. Certo è che molto probabilmente non immaginerete di poter fare un bagno, o meglio un tuffo, negli abissi oceanici tramite proprio una piscina. E invece… Grazie a Blue Abyss, una piscina da record, la più profonda del mondo, forse un giorno sarà possibile. Frenate però! Non partite di corsa, perché a oggi ancora deve essere ultimata e soprattutto questa straordinaria piscina dei record verrà solo utilizzata per esperimenti e test scientifici.

Come è nata l’idea della piscina più profonda del mondo

L’idea è nata dalla istruttore subacqueo John Vickers col supporto dell’astronauta britannico Major Tim Peake. La piscina conterrà oltre 42000 metri cubi di acqua che è praticamente la stessa quantità di acqua che contengono circa 20 piscine olimpioniche.

Tuttavia è ancora presto per tuffarsi nella piscina più profonda del mondo. La Blue Abyss infatti oggi è usata per testare tutte quelle tecnologie subacquee come piccoli robot e piccoli sottomarini che dovranno immergersi a grandissime profondità per aiutare la scienza e per andare alla scoperta di tutte quelle creature e quelle realtà che a oggi ci sono precluse. Ma non solo. Molto probabilmente verrà utilizzata anche per addestrare gli astronauti viste le particolari condizioni che permette di ottenere.

I vantaggi che comporterà all’Inghilterra

Questa piscina straordinaria è in fase di costruzione, ma sappiamo che costerà circa 550 milioni di sterline e verrà realizzata in Cornovaglia con una profondità di 50 metri. Potrebbe non sembrare tanto, ma in realtà è un vero e proprio record oltre che un passo avanti per la scienza! Blue Abyss pare che verrà terminata tra circa un anno e mezzo e porterà non pochi vantaggi per l’Inghilterra.



Contribuirà infatti a creare ben 160 posti di lavoro nuovi e per l’economia locale si parla anche di un ottimo introito.

L’Inghilterra sta così facendo il possibile per farsi largo nel mondo della scienza e della tecnologia con questa nuova piscina che ha incuriosito il mondo intero.