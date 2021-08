L’Italia sta bruciando: nuovo incendio in Liguria, panico nella notte

Nuovo incendio in Liguria, nella zona di Casarza Ligure: paura nella notte, ma alle prime luci dell’alba l’incendio sembra essere stato domato.

L’Italia brucia. Complici le temperature elevate, i campi e le zone boschive non bonificate e la mano dell’uomo, gli incendi nel nostro Paese sono sempre di più. Abbiamo appena finito di vedere immagini e leggere articoli tragici su quanto avvenuto in Sardegna che torniamo a tremare, ma questa volta in Liguria. Una notte infernale quella appena trascorsa nella zona di Casarza Ligure che ha visto le fiamme avvicinarsi pericolosamente alle case. Ora la situazione sembra sotto controllo, ma vediamo cosa è successo.

Cosa è successo e come è scoppiato l’incendio a Casarza Ligure

Secondo quanto riportano i media locali, come Genova24, nella notte, intorno all’una, è scoppiato un incendio all’interno di una baracca privata che veniva utilizzata come deposito per gli attrezzi da lavoro. Ancora non si conoscono le cause dell’incendio, ma questa volta sembra che sia non doloso.

Il problema è che il forte vento ha spinto le fiamme a pochi metri dalle abitazioni e gli inquilini sono stati fatti uscire di casa per precauzione alcune ore. Fortunatamente sul posto sono intervenuti in maniera rapida e tempestiva le forze dell’ordine e soprattutto i Vigili Del Fuoco di Chiavari, Genova e Rapallo che hanno iniziato subito a lavorare per domare le fiamme. È intervenuto anche l’elicottero e alla fine, alle prime luci dell’alba, la situazione è tornata sotto controllo.

L’appello del Sindaco: attenzione da parte dei privati

Il Sindaco della zona ha dichiarato che, purtroppo, questo non è il primo incendio che capita in questa zona e in questo periodo dell’anno. Fortunatamente i Vigili del Fuoco hanno contenuto le fiamme e le hanno indirizzate verso i monti per evitare che raggiungessero in modo molto più importante e pericoloso le case.

Ciò che occorrerebbe per contenere questi incendi e le situazioni più gravi dovute alle fiamme è una presa di coscienza dei privati. I proprietari di aree di terreno incolto dovrebbero infatti cercare di pulire queste aree e tenerle il più curate possibile, proprio per evitare danni irreparabili.