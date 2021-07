Volete provare l’emozione di sentirvi alle Maldive rimanendo felicemente ancorati all’Italia? Scopriamo insieme tutte le spiagge che vi lasceranno letteralmente senza parole per una vacanza da capogiro!

Anche per quest’anno sono tantissimi gli italiani che hanno scelto di rimanere in Italia. Complice la variante Delta, la paura del Covid-19 in generale e la tranquillità di poter tornare a casa in caso di emergenza, i viaggiatori hanno optato per il Bel Paese per le vacanze estive 2021.

Fra tanti che hanno scelto la montagna, ci sono anche quei viaggiatori che, invece, amano ovviamente il mare. Ma non un mare qualsiasi, un mare che li faccia sentire come se fossero alle Maldive. Vediamo allora quali sono le spiagge da sogno del nostro Paese per sentirvi come catapultati dall’altra parte del mondo. Quali sono allora le spiagge bianche che sembrano quasi caraibiche e che possiamo trovare nel nostro bel paese?

Le spiagge bianche più belle d’Italia: Pescoluse

Prima fra tutte troviamo sicuramente la spiaggia di Pescoluse in Puglia che è anche conosciuta come le Maldive di Salento. Siamo in provincia di Lecce e questa sabbia chiarissima, quasi bianca, che si tuffa in acque cristalline con fondali bassi e morbidi diventa una vera e propria icona di tutto il Salento. Troverete un litorale di 4 km con stabilimenti privati, bar, ristoranti, ma anche spiagge libere dove potersi rilassare nel modo che più vi aggrada.

I Caraibi della Sicilia: Lampedusa

Altro luogo caraibico in Italia si trova a Lampedusa. Sono i Caraibi della Sicilia, ossia La Spiaggia dei Conigli considerata anche una tra le spiagge più belle al mondo con acque basse, turchesi, sabbia bianchissima e uno splendore che vi colpirà già dalla strada, accessibile a tutti. È una Riserva Naturale Protetta e come tale va rispettata.

La Tahiti nostrana: la Sardegna e le sue spiagge

Altra spiaggia caraibica che possiamo trovare nel nostro paese è la spiaggia La Pelosa a Stintino in Sardegna, nel Golfo dell’Asinara. Diciamo che qui viene creata una sorta di barriera naturale, grazie ai Faraglioni di Capo Falcone, l’Asinara e l’Isola di Pianosa. Si crea così una sorta di golfo con acque chiarissime e cristalline tutte da scoprire.

Le Maldive del Salento

Torniamo in Puglia. Perché un’altra spiaggia caraibica si trova proprio qui ed è quella di Punta Prosciutto nel cuore della marina protetta di Porto Cesareo. Considerata una tra le spiagge più belle del Salento si trova immersa in un’atmosfera veramente da sogno con acqua e turchese fondali bassissimi, perfette anche per i bambini.

In ultimo non possiamo nominare la spiaggia Is Arenas Biancas in Sardegna nella parte sud-occidentale che vi lascerà letteralmente a bocca aperta e vi farà credere di essere volati alle Maldive senza neanche aver preso l’aereo.