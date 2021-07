By

Federica Pellegrini è la campionessa di nuoto italiana per eccellenza e, da oggi, parteciperà alle Olimpiadi 2020 a Tokyo, evento che aspettava da molto tempo. Ma dov’è nata e dove vive la nuotatrice? Scopriamolo in questo articolo.

Due giorni fa Federica Pellegrini è atterrata a Tokyo per le Olimpiadi 2020, lasciando la sua amata Italia per conquistare l’ennesima medaglia per la categoria nuoto stile libero. Ma dov’è nata e dove vive la campionessa mondiale?

Federica Pellegrini è un orgoglio tutto italiano nel mondo, diventata negli anni un’icona sportiva ma non solo, è anche ormai ben inserita nel mondo dell’intrattenimento. Vediamo in che zona dell’Italia vive e dove è nata.

Federica Pellegrini, da dove viene la campionessa olimpionica

Federica Pellegrini è nata a Mirano, una graziosa cittadina in provincia di Venezia, il giorno 5 agosto 1988, ed è cresciuta a Spinea.

Dopo aver passato la sua infanzia nel comune metropolitano nei dintorni di Venezia, la nuotatrice ora vive a Verona, città che ama tantissimo e che l’ha adottata di buon grado. Infatti, proprio qui Federica si allena, lavora e vive ormai da tanti anni.

Spesso l’atleta ha esternato il suo amore per la città veneta, affermando di aver trovato proprio in questi luoghi pace e serenità. È ormai parte integrante della comunità, tanto da aver ricevuto anche simbolicamente le chiavi della città dal sindaco nel 2017.

Verona, tra romanticismo e Spritz

Federica Pellegrini ha deciso di vivere la sua vita a Verona, un vero e proprio gioiellino del Veneto.

Oltre al suo ottimo Spritz, drink famosissimo nella regione, Verona è conosciuta in tutto il mondo grazie agli amanti sfortunati di Shakespeare: Romeo e Giulietta. Di quest’ultima, al centro storico, è possibile vedere il famoso balcone, dove persone da tutto il mondo si ritrovano per chiedere alla bella di Verona fortuna in amore.

Molto bella da vedere è anche l’Arena di Verona, anfiteatro romano costruito nel I secolo d.C. verso la fine dell’impero di Augusto e l’inizio dell’impero di Claudio. L’Arena di Verona si trova nella vivace Piazza Bra, piena di bar, ristoranti e un parco che offre molti punti panoramici da cui godere di uno degli anfiteatri più grandi d’Italia.

Federica Pellegrini, una carriera straordinaria

La campionessa fin da piccola ha dimostrato grande talento nel nuoto, già da quando ha iniziato a soli 7 anni. Da allora, durante la sua carriera ha collezionato numerosi successi, diventando una punta di diamante del nuoto in stile libero.

Nella sua raccolta di vittorie, conserva a livello mondiale 4 medaglie d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo, medaglie vinte in otto diverse edizioni: dalla rassegna di Montreal 2005 a quella di Gwangju 2019.

Inoltre, è stata la più giovane atleta italiana a vincere una medaglia alle Olimpiadi: nel 2004, infatti, all’età di sedici anni, ad Atene ha conquistato l’argento nei duecento metri stile libero.