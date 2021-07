Le vacanze al mare sono sempre piene di bellezza e divertimento, ma ora in Italia è possibile anche rilassarsi in una vera e propria Spa marina, grazie al progetto di uno stabilimento balneare. Vediamo dove si trova e come funziona questo nuovissimo esperimento.

La natura può regalarci cose meravigliose, come hanno capito i proprietari di un bellissimo stabilimento balneare in Puglia. Questi hanno deciso di sfruttare il loro bellissimo mare al massimo, per creare una vera e propria Spa marina, la prima in Italia.

Un percorso benessere creato nella fantastica cornice naturale del Salento, un vero servizio speciale che lo stabilimento ha deciso di offrire ai suoi clienti, un plus non da poco.

Vediamo precisamente dov’è stato creato questo esperimento.

La prima Spa marina d’Italia: dove si trova

È nata in Salento la prima Spa marina d’Italia, un’iniziativa molto bella chiamata Natural Sea Spa, all’interno dello stabilimento balneare Le Cinque Vele a Pescoluse, in provincia di Lecce.

Una località già molto amata dai turisti, ora sicuramente ancora di più, grazie a questo nuovissimo servizio per gli amanti del relax e del benessere.

La particolarità di questa Spa marina è che nasce interamente all’aria aperta sulla costa, in spiaggia a Marina di Pescoluse, da cui vengono attinte e lavorate le materie prime.

Un percorso di benessere sensoriale, in mezzo alla natura marittima del luogo, una spa unica nel suo genere in Italia, forse l’inizio di nuove iniziative simili sul territorio.

Nella lista dei trattamenti possibili da fare ci sono massaggi, vasche idromassaggio a cielo aperto, un trattamento fatto con sale e sabbia di Pescoluse, trattamento thai e tanti altri.

Insomma, un vero e proprio angolo di pace made in Salento, che ancora una volta regala fantastiche emozioni per i suoi ospiti.

Marina di Pescoluse, patria delle Maldive del Salento

La prima Spa marina d’Italia si trova a Marina di Pescoluse, una frazione balneare della costa ionica pugliese a metà strada tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca.

Qui, infatti, ogni anno si riversano milioni di turisti, che visitano il Salento e che amano le spiagge lunghe e sabbiose di questa zona.

Grazie ai suoi quattro chilometri di spiagge di sabbia soffice e quell’acqua cristallina, questa frazione è diventata famosa come le Maldive del Salento, un paradiso baciato dal sole.

Ve ne abbiamo parlato qui -> Spiagge da sogno: le acque cristalline delle Maldive…ma nel Salento

Le dune di sabbia, il mare stupendo e il divertimento di queste spiagge attirano tante persone ogni estate.

Marina di Pescoluse fa parte del comune di Salve dove, dopo una bella giornata di mare, è bello fare una visita, soprattutto al sito archeologico.

Negli ultimi dieci anni, proprio qui, sono state effettuate numerose ricerche che hanno portato alla scoperta di molti siti, compresi tra il Paleolitico medio e l’età romana.

Un altro degli aspetti affascinanti del Salento, che non è solo mare e cibo ma anche tanta storia. A Salve, infatti, esistono proprio degli itinerari guidati da fare tra le rovine e la natura meravigliosa del luogo, un’attività in più che completerà al meglio la vostra vacanza.