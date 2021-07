Il 23 luglio 2021 iniziano le Olimpiadi di Tokyo 2021 con la consueta Cerimonia Inaugurale. A che ora, dove e come si svolgerà questo importante appuntamento?

Ci siamo, il 23 luglio 2021 iniziano finalmente le Olimpiadi di Tokyo 2020 (non Tokyo 2021 perché i giochi olimpici si svolgono sempre ogni 4 anni e sono solo state rimandate dall’anno scorso). Le cerimonia inaugurale è da sempre uno dei momenti più attesi in assoluto e se vi state chiedendo dove si svolgerà, a che ora e come vederla in televisione siamo qui per rispondere alle vostre domande.

A che ora iniziano le Olimpiadi 2020?

La prima cosa da sapere per non perdersi la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi 2020 di Tokyo è l’orario. I giochi, come sappiamo, si svolgono in Giappone e la cerimonia inaugurale è stata fissata alle ore 20 locali. In Italia dovremo sintonizzarci alle ore 13 per poter vedere l’accensione della torica olimpica e le sfilate degli atleti in gara.

Dove si terrà l’inaugurazione dei giochi olimpici?

La location prescelta per la cerimonia che dà il via alle Olimpiadi di Tokyo è lo Stadio Olimpico della città. Una struttura enorme con una capienza di 68mila posti che però rimarranno quasi completamente vuoti. Infatti, per evitare l’aumento di contagi da Covid-19, il Governo locale ha ridotto all’osso gli spettatori per quasi tutte le gare delle Olimpiadi. Una decisione che arriva anche a fronte delle tantissime polemiche da parte dei cittadini giapponesi che si sono detti più volte contrari all’arrivo dei giochi a Tokyo. Proprio per paura dell’aumento di casi.

Come si svolgerà la Cerimonia di Inaugurazione delle Olimpiadi?

Musica, coreografie, sfilate degli atleti e – ovviamente – l’accensione del Braciere Olimpico. Saranno questi i momenti più importanti, compreso ovviamente il discorso di apertura tenuto da Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale.

In che ordine sfileranno i Paesi?

La sfilata vedrà poi gli atleti di 204 nazioni muoversi nello stadio olimpico portando la propria bandiera. Quest’anno, sempre per ragioni legate alla pandemia da Covid-19, non ci saranno tutti gli atleti, ma solo delle piccole delegazioni per ciascun Paese. Ad aprire la parata ci sarà la Grecia, come nazione che ha dato i natali alle Olimpiadi. A seguire il Team Olimpico dei Rifugiati e poi si proseguirà secondo l’ordine alfabetico locale, il Kanji. L’Italia è 18esima. A chiudere troveremo Stati Uniti e Francia, dove si svolgeranno i prossimi giochi olimpici, e alla fine il Giappone.

Dove vedere la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi 2020

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà visibile sulla Rai in diretta, ma anche su Discovery + che quest’anno si è aggiudicata praticamente tutte le gare, in diretta e on demand.