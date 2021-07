Tampone obbligatorio per entrare in Sicilia e Sardegna: cosa bisogna sapere.

I contagi aumentano in Italia e la variante Delta del virus fa paura. Così alcune Regioni decidono di tutelarsi. Sono le isole Sicilia e Sardegna, già con forte aumento dei casi di Covid-19 e indice Rt elevato, a prender provvedimenti per tutelarsi dall’arrivo di casi infetti.

La Sicilia ha già introdotto il tampone obbligatorio per chi viene da alcuni Paesi all’estero. Mentre la Sardegna è intenzionata a ripristinare il tampone per chi sbarca sul suo territorio, come la scorsa primavera quando era tornata in zona bianca.

Tampone obbligatorio per entrare in Sicilia



Il 14 luglio la Regione Sicilia ha introdotto il tampone obbligatorio per chi arriva da Spagna e Portogallo, Paesi già in situazione critica con un’impennata di contagi e verso i quali la Francia ha sconsigliato i viaggi.

Un’altra ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci ha introdotto il tampone obbligatorio anche per chi arriva da Malta. Il provvedimento si applica a tutti coloro che hanno soggiornato a Malta, in Spagna e Portogallo nei 14 giorni precedenti al loro arrivo.

Altre limitazioni riguardano chi arriva dai Paesi extra europei India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka. Come già previsto dalle norme nazionali.

Lia Regione Sicilia ha anche istituito alcune zone rosse locali sul suo territorio a Mazzarino e Riesi, in provincia di Caltanissetta. Come si legge sul sito web della Regione.

Provvedimenti in Sardegna

Non ci sono ancora provvedimenti ufficiali, ma anche la Sardegna è intenzionata a ripristinare i controlli agli sbarchi sull’isola. I contagi sono in rapido aumento e si vogliono evitare i focolai dell’estate dello scorso anno.

La Regione potrebbe chiedere di nuovo i tamponi obbligatori, come la scorsa primavera, a tutti coloro che sbarcano nei suoi porti e aeroporti.

Il presidente della Sardegna, Christian Solinas, sarebbe in procinto di firmare una nuova ordinanza. Come ha detto al Tg4 la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda.

“Serve una stretta, pur senza ricorrere a estremismi – ha spiegato Zedda – perché la nostra è una Regione che punta sul turismo ma la prevenzione deve continuare, quindi anche il nostro presidente sta pensando ad un provvedimento per intensificare i controlli e ripartire con i tamponi anti Covid negli scali”.

