Se ami viaggiare e stare a contatto con le persone l’offerta di lavoro Ryanair fa per te. Diventa assistente di volo

Tante volte sospirando hai pensato ‘ah che bello sarebbe lavorare e viaggiare?’ e poi hai guardato con un po’ di invidia le hostess e gli steward degli aerei volare in mezzo mondo? Bene, se stai cercando lavoro o vorresti trovare un nuovo lavoro è arrivata la tua occasione. La Ryanair, la compagnia aerea low cost più famosa d’Europa, assume personale per le sue basi in Italia.

E se pensi di essere troppo grande ti sbagli: l’offerta di lavoro di Ryanair è senza limiti di età. Dunque se vuoi cambiare vita ed entrare in Ryanair è l’occasione giusta!

Ryanair, offerta di lavoro per assistenti di volo

La Ryanair ha la sua sede principale a Dublino, ma ha basi in tutta Europa e uffici dislocati in varie città. Si tratta di un’azienda enorme, florida nonostante la crisi e suddivisa in numerosi settori: ci sono dunque molte possibilità di lavoro e diversi profili ricercati. Sul sito trovate le posizioni lavorative aperte, dall’ingegnere al meccanico al manager.

E poi ci sono le offerte per assistenti di volo. Il personale di bordo viene reclutato almeno ogni due anni dalla Ryanair e viene preparato attraverso un percorso formativo gratuito. Si tratta quindi di un’occasione che si ripeterà solo fra due anni, se vi lasciate sfuggire questa, e che non avviene sempre in tutte le città d’Italia.

Diventare assistenti di volo vi permetterà di avere tariffe di volo scontate per le vostre vacanze, di fare un lavoro flessibile e decisamente fuori dall’ordinario. Avrete modo di visitare molte città, di incontrare persone di ogni cultura, di lavorare in un’ambiente internazionale e molto dinamico.

Come partecipare alle selezioni di Ryanair

Se volete entrare a far parte della cabin crew di Ryanair dovete superare le selezioni, frequentare il corso di formazione gratuito di 6 settimane e superare l’esame finale. Dopo queste prove entrerete a far parte di Ryanair.

Solitamente si pensa che per fare gli assistenti di volo bisogna essere giovani. Sicuramente bisogna essere allenati a trascorrere molto tempo in piedi ed essere reattivi e tempestivi, ma al di là di queste caratteristiche- che non necessariamente vanno con l’età – non ci sono limiti anagrafici.

I requisiti minimi per partecipare alle selezioni per assiste di volo Ryanair sono:

avere più di 18 anni

avere un passaporto EU o UK

avere un’altezza compresa fra 1.57 e 1.88

possedere una buona conoscenza scritta e parlata dell’inglese

avere una buona forma fisica

saper nuotare (coprire almeno 25 metri senza aiuto)

avere buone capacità visive (lenti a contatto ammesse)

Per partecipare sul sito career di Ryanair trovate le application form per le città di Roma, Venezia, Torino, Cagliari, Napoli, Bari, Pisa, Perugia, Milano, Catania e Palermo.

Nella domanda oltre ai vostri dati personali dovrete inserire le motivazioni che vi spingono a voler essere assistente di volo e perché vi ritenete adatti per la posizione. Una volta inviata la domanda verrete contatti da un ‘recruiter’ per un colloquio virtuale. E se andrà tutto bene inizierete il vostro percorso di formazione.

Non sarete ancora assunti, ma la vostra vita a spasso nel cielo è decisamente più vicina. Per partecipare alle selezioni per assistenti di volo di Ryanair c’è tempo fino al 31 dicembre 2021.