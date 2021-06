Siete stati nella gelateria con oltre 900 gusti? Cosa scegliereste?

Il gelato è sinonimo d’estate, ma esiste una gelateria con oltre 900 gusti che vi lascerà letteralmente senza parole, ma con un’ampia gamma di scelta!

L’estate è arrivata e con essa anche lo spuntino, la merenda e – in alcuni casi – anche il pranzo per eccellenza: il gelato! Se però siete stanchi dei soliti gusti e le novità ormai non vi stupiscono più, tenetevi pronti perché vi portiamo alla scoperta di una delle gelaterie più assurde del mondo intero al cui interno si possono trovare dei gusti unici e speciali. Qual è allora, la gelateria più fornita è strana del mondo? Ci trasferiamo in Venezuela precisamente nella gelateria, Coromoto di Merida.

La gelateria con i gusti più strani del mondo

Perché l’abbiamo definita come la gelateria più strana del mondo? Semplice, perché tra i tanti gusti non troverete i classici cioccolato o nocciola… O meglio, accanto ad essi troverete anche tantissimi altri sapori strani che siamo certi non avrete mai sentito nominare.

Se infatti i gusti classici vi hanno stufato e per provare un po’ di ebrezza stavate pensando di recuperare il gusto Puffo, state tranquilli, perché Manuel Da Silva Oliveira ha dato vita a questa gelateria Coromoto che vi mette a disposizione oltre 100 gusti di gelato diversi.

Quali sono i gusti di gelato più assurdi?

E non pensate alla Violetta. Oppure al gusto cioccomenta, perché nella gelateria Coromoto troverete dei gusti assurdi che accostano ad esempio i sapori più classici dei primi piatti dei secondi piatti della tradizione locale al sapore e alla consistenza del gelato. Siete pronti ad assaporare il gusto riso, il gusto formaggio e il gusto fagioli neri? Oppure carne? E perché non un bel gusto trota, funghi e hot dog? Per finire anche il gusto chiamato Viagra hope realizzato con miele e polline.

Certo si tratta di qualcosa di un po’ estremo e magari non tutti avranno voglia di assaggiare un gelato al gusto di zuppa. Però sicuramente sarà una emozione nuova da provare che vi regalerà una gioia in più oltre a quella di ovviamente essere ripartiti per una vacanza. Insomma, dobbiamo ancora un po’ aspettare per partire per una vacanza, ma questa destinazione e soprattutto questa gelateria dobbiamo appuntarla. Sarà una delle mete più interessanti da scoprire non appena tornermo alla normalità e potremo salire su un aereo senza più paura per goderci non solo un gelato, ma la vita intera.