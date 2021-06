Jessica Fletcher, la sua casa esiste veramente e ci si può dormire

Chi non ama la famigerata Signora in Giallo? Sappiate che la sua casa a Cabot Cove esiste veramente e se volete dormirci ora finalmente è possibile: ecco come

Basta pronunciare il nome di Jessica Fletcher per far scattare nella mente il ricordo della sigla della Signora in Giallo, la serie TV che l’ha resa famosa. Angela Lansbury per anni e anni ha interpretato il ruolo della Fletcher, una scrittrice di romanzi gialli abile nel risolvere omicidi! Ormai Jessica è una vera e propria icona e sono tantissime le persone che negli anni hanno contribuito a far accrescere il suo mito. Non stupisce quindi che, all’idea di dormire una notte a casa di Jessica Fletcher, i fan siamo impazziti di gioia!

Dove si trova la casa di Jessica Fletcher?

Grazie ad Airbnb che ha messo a disposizione la casa della Signora in Giallo, nel Maine il sogno di vivere una notte come Jessica Fletcher è diventato realtà. Dovete sapere però che Cabot Cove in realtà però si trova in California e la città che ricordiamo nella serie tv non esiste. Tuttavia location scelta per le puntate di Murder She Wrote esiste veramente e si trova a nord di Albion in California, vicino all’Oceano, nei pressi di San Francisco. Si tratta di un cottage storico ormai che appartiene alla stessa famiglia dal 1908.

Come dormire a casa della Signora in Giallo?

Leggendo l’annuncio di Airbnb scopriamo che all’interno del cottage di Jessica Fletcher troveremo tutto ciò che ci ricorda proprio la casa della Signora in Giallo. Facendoci tornare in qualche modo all’epoca di messa in onda della serie TV. La casa vedrete è composta da tre camere da letto, un bagno, una cucina e un soggiorno. Lo stile è un po’ retrò, ma non preoccupatevi, avrete sia la TV via cavo che il wi-fi. Il prezzo poi per dormire una notte a casa di Jessica Fletcher non è nemmeno così esagerato visto che si tratta di circa €139.

