Vacanze estate 2021: dove andranno gli italiani. Tutte le ultime notizie.

Siamo all’inizio della stagione estiva e mentre alcuni italiani sono già partiti per le vacanze, dopo la chiusura delle scuole, altri stanno per partire.

Ma come saranno le vacanze degli italiani quest’anno? La voglia di partire è tanta e, merito della campagna vaccinale, quest’anno saranno di più le partenze, anche più lontano da casa. Ecco dove andranno gli italiani in vacanza questa estate.

Vacanze estate 2021: dove andranno gli italiani

Italiani più ottimisti sulle vacanze di questa estate 2021. Aumentano le possibilità di viaggiare, grazie al calo dei contagi e alla diffusione delle vaccinazioni, insieme alle offerte low cost e così molti più italiani partiranno questa estate.

Secondo un sondaggio condotto dal Centro Studi del Touring Club Italiano, il 71% delle persone intervistate ha riferito che farà certamente una vacanza, mentre il 20% probabilmente la farà. Solo il 3% ha detto che non andrà in vacanza, mentre il 6% ha risposto “probabilmente no”.

Dunque il 91% degli italiani è ben disposto a partire per le vacanze, mentre solo il 9% è scettico perché ritiene che viaggiare non sia ancora sicuro.

Dove si andrà in vacanza

Cambia anche il turismo di prossimità. Se la maggior parte degli italiani resterà in Italia per le vacanze estive, tuttavia si sposterà maggiormente all’interno dei confini nazionali, allontanandosi di più da casa.

L’Italia quest’anno è la meta preferita delle vacanze estive dal 91% dei connazionali. Solo il 9% andrà all’estero. All’interno dell’Italia, però, si viaggerà di più fuori dalla propria regione: una preferenza scelta dal 78% degli intervistati contro il 68% dello scorso anno. Farà le vacanze nella regione di residenza solo il 10% degli italiani, spetto al 13% dello scorso anno.

Riguardo alle mete di vacanza, il mare resta la destinazione preferita dal 51% degli italiani. Una preferenza che quest’anno ritorna sui livelli di pre-pandemia. La montagna, anche se in calo rispetto al 2020, viene comunque scelta da una buona parte dei vacanzieri, il 25%. Lo scorso anno, invece, il 30% degli italiani era andato in vacanza in montagna.

Timidamente riprende anche il turismo nelle città, con un 9% di preferenze rispetto all’8% dello scorso anno. Numeri ancora bassi dal 23% del 2019. Quest’anno, però, dovrebbe riprendere, almeno in parte, il turismo internazionale, con l’arrivo degli americani grazie alle vaccinazioni che saranno riconosciute anche in Europa. I pass vaccinali dovrebbero essere la svolta per il turismo 2021.

In leggero calo il turismo rurale e dei borghi, con un 7% quest’anno dal 9% dello scorso anno.

Gli italiani, insomma, vogliono tornare alla tradizionale vacanza estiva al mare. Quest’anno con meno preoccupazioni sull’affollamento delle spiagge. I luoghi, lungo i nostri 8mila km di coste, di sicuro non mancano.

