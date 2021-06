Valeria Marini senza veli e la dedica alla Spagna: fan in visibilio

Dopo l’eliminazione a Superviventes Valeria Marini è più bella che mai e la foto senza veli postata su Instagram ne è la prova. Ecco lo scatto che ha fatto impazzire i fan.

Valeria Marini, si sa, è una di quelle bellezze che non ha alcun tipo di timore o riservo nel mostrarsi per come è. E del resto come darle torto vista la bellezza che la contraddistingue? Così, una delle ultime foto postate dalla showgirl su Instagram fa letteralmente girare la testa ai fan visto che la ritrae senza veli e ricoperta unicamente da conchiglie.

La foto senza veli di Valeria Marini

Valeria Marini, star nostrana, ma anche spagnola dopo la sua partecipazione al reality Superviventes, ha deciso di fare una dedica alla Spagna con una foto da capogiro che la ritrae appunto senza veli. A coprirla solo una distesa di conchiglie per uno scatto che ha fatto impazzire tutti i suoi fan.

L’esperienza della Marini a Supervivientes

La diva stellare si è taggata a Madrid in questa foto e la didascalia omaggia proprio la Spagna visto che Valeria Marini su Instagram scrive: “Espana Mi Amore”. La showgirl è stata infatti appena eliminata dal reality Superviventes, ossia la versione spagnola de L’Isola dei Famosi e durante la permanenza ha perso 12 chili. Una perdita di peso che, a detta della showgirl, la fa sentire ancora più bella e lei stessa ha dichiarato di essere molto felice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟❤️🌟💋🌟💋🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

A proposito del reality Valeria Marini ha spiegato che si è divertita, ha imparato tante cose, ma è stata anche un’esperienza molto difficile al punto tale che ha pensato di abbandonare in alcuni momenti. La showgirl ha poi raccontato che è sempre stata se stessa e il suo scopo è stato solo uno: portare felicità al pubblico da casa.



E sicuramente c’è riuscita visto che è stata una delle protagoniste indiscusse del programma. Valeria Marini è una stella insomma, in Italia quanto in Spagna e questa foto senza veli ne è la prova!