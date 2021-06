Una notte in Thailandia a 1 dollaro: l’offerta da capogiro

Una nuova fantastica iniziativa per garantire una ripartenza del settore turistico dopo un anno di pandemia, con un’offerta che non si può rifiutare: una notte in Thailandia a 1 dollaro! Ecco come partecipare e come spendere pochissimo per una notte in paradiso.

La Thailandia non rivuole il turismo, ma ne ha proprio bisogno. Molte isole thailandesi, note per la loro favolosa bellezza e meraviglia naturale, dopo la pandemia sono diventate deserte. Ecco perché le autorità del turismo stanno cercando di risollevare il settore, lanciando alcune iniziative, tra cui una notte a Phuket a solo 1 dollaro.

Una nuova campagna per attirare i turisti che, purtroppo, quest’anno hanno faticato ad accorrere per via della pandemia, delle restrizioni e, sicuramente, a causa della paura che tutti hanno avuto di viaggiare. Ma come si può accedere a questa nuova offerta? Scopriamolo insieme.

In Thailandia a 1 dollaro, come funziona

A quanto pare, le autorità turistiche e le parti interessate sono alla disperata ricerca di persone che prenotino una vacanza in Thailandia per la data di riapertura del 1° luglio. Per questo hanno deciso di dare il via a un piano aggressivo di offerte dopo un anno di chiusura delle frontiere.

Tra queste, è stata annunciata una notte a solo 1 dollaro a Phuket, una delle isole più belle della nazione e soprattutto più visitate dai turisti in tempi normali.

In pratica, il consiglio del turismo thailandese ha proposto una promozione chiamata “Una notte, un dollaro”, che vedrebbe il governo thailandese sovvenzionare il costo della prima notte agli ospiti, per tutti i soggiorni in hotel fino a 3.000 THB, che sarebbero equivalenti circa a 80 euro, dal 1° luglio.

Da questa data la Thailandia accoglierà i turisti internazionali vaccinati senza obbligo di quarantena. Quindi da luglio, le autorità prevedono una forte adesione da parte dei turisti di tutto il mondo, o almeno di quelli che avranno la possibilità di spostarsi e viaggiare nonostante le restrizioni.

Il piano, al momento, è stato sottoposto all’approvazione dell’Autorità per il turismo della Thailandia e del Ministero del turismo e dello sport, ed è ancora al vaglio ma le strutture alberghiere e turistiche sperano vivamente che questa iniziativa andrà in porto.

Phuket a luglio, un paradiso da vivere

Con questa offerta, se venisse approvata, si potrebbe trascorrere una settimana di vacanza a Phuket con pochi euro e vivere qualche giorno in un paradiso in terra.

Come isola più grande della Thailandia, a Phuket ci sono tantissime cose da fare e da vedere, ed è per questo che è quella più gettonata tra i turisti.

Dal divertimento sulle spiagge, le più belle della Thailandia, alle feste, dal romanticismo in un hotel di lusso alla dissolutezza a Patong, tutti troveranno qui la loro vacanza perfetta.

L’isola di Phuket, situata sulla costa occidentale del Mare delle Andamane, è l’isola più grande della Thailandia e una delle più pittoresche grazie ai suoi tramonti da sogno e alle numerose attività offerte.

La stagione migliore per visitare Phuket va da dicembre a marzo, quando non piove e il clima è più mite. Gli altri mesi dell’anno sono conosciuti come i mesi più piovosi.

La città principale dell’isola è Phuket Town, dove si trova il porto da cui partono i traghetti per raggiungere le vicine isole di Phi Phi Islands e altre famose destinazioni come Maya Bay, la spiaggia resa famosa dal film The Beach con Leonardo Di Caprio.

Inoltre a Phuket Town si trova il quartiere cinese dell’isola, chiamato ovviamente Chinatown, e la statua del Buddha gigante.

Una vacanza che mixa cultura e relax, grazie alle meravigliose spiagge e alle tante attrazioni che offre, quindi perché non approfittare di questa nuova offerta promossa in Thailandia?

