Azzurra di Masterchef oggi: le ricette tradizionali di Palermo

La ricetta della pasta con i tenerumi, tipica della Sicilia e di Palermo raccontata dall’ex concorrente di Masterchef 10, Azzurra D’Arpa.

Azzurra è stata una delle concorrenti più tenaci ed amate della decima edizione di Masterchef Italia. Oggi che il programma è finito, complice l’emergenza Coronavirus, ancora non sembra che Azzurra abbia iniziato a lavorare in un ristorante, ma siamo praticamente certi che lo farà. Intanto però, da siciliana DOC, Azzurra D’Arpa continua a condividere ricette della sua terra, come la Pasta con i Tenerumi.

La storia della pasta con i tenerumi raccontata da Azzurra

“La pasta con i Tenerumi è una pietanza tipica della mia città: Palermo“. Così scrive Azzurra di Masterchef sul suo seguitissimo profilo Instagram. L’ex concorrente racconta le origini di questo piatto tipico di casa sua e legato a doppio filo alla tradizione della cucina povera contadina.

Azzurra spiega che quando la povertà era tanta, i contadini di Palermo vendevano le zucchine e a loro non restavano che le “pampine” ossia le foglioline più tenere. Non si buttava via niente e quindi aggiungendo un po’ di aglio, pomodoro e spaghetti spezzati è nata questa ricetta: la pasta con i tenerumi.

Sembra più una zuppa, ma a detta di Azzurra di Masterchef: “Una minestra che a noi palermitani, anche quando ci sono 30⁰, piace tantissimo”. Ed effettivamente guardando la foto la fame viene a tutti!

Azzurra di Masterchef e le cene con gli ex concorrenti

Ma questo piatto non è l’unico che Azzurra di Masterchef ha realizzato e condiviso con i fan sul suo profilo Instagram. Basta scorrere tra le foto per trovare, ad esempio, piccione cotto a bassa temperatura, coscetta ripiena, millefoglie di patate, carote al burro e cipollotto grigliato. Inoltre Azzurra è rimasta molto in contatto con alcuni degli altri concorrenti del programma e, proprio con loro, ha realizzato e partecipato a diverse cene e apertivi.

Tutti si sono rimessi ai fornelli, ma senza l’ansia di un Pressure Test sulle spalle e tutto è stato ancora più bello!