Uno dei mastri pizzaioli più famosi del mondo, Gino Sorbillo, apre un nuovo locale nella meta top per la movida estiva: Ibiza!

La pizza di Gino Sorbillo è, senza dubbio, una delle più famose d’Italia e del mondo. Chi non ricorda la foto di Dua Lipa – star internazionale – che mangia una pizza napoletana di Sorbillo sul suo jet privato? Un orgoglio non solo napoletano, ma anche italiano per questo pizzaiolo che ha letteralmente conquistato il mondo con questo piatto tanto semplice quanto speciale: la pizza. E ora, proprio il famoso pizzaiolo italiano aggiunge un locale alla sua lunga lista di pizzerie sparse per il mondo. E sta per aprire ad Ibiza.

Dove sarà la nuova pizzeria Sorbillo a Ibiza?

La sede storica della prima pizzeria di Sorbillo a Napoli era in Via Dei Tribunali e poi sul Lungomare. Da quel giorno però l’impero di Gino si è ampliato e ha conquistato tutto il mondo. Infatti conta pizzerie a Tokyo e New York, solo per fare qualche esempio. Ora è il turno dell’International Pizza Cocktail Bar di Ibiza realizzato ai piedi del castello di Ibiza. Un locale tutto nuovo di Gino Sorbillo che come si capisce dal nome non tratterà solo pizza, ma anche drink e cocktail che in una località come quella di Ibiza si sa, sono molto gettonati.

Sappiamo che ci saranno 60 posti fuori e 30 dentro. Il famoso mastro pizzaiolo sbarca quindi sull’isola del divertimento e delle notti folli in un momento storico molto particolare! Ora che sembra si stia leggermente uscendo dal terrore del Coronavirus grazie all’arrivo dei vaccini e alla campagna vaccinale.

L’annuncio della data di apertura

L’apertura del nuovo locale della nuova pizzeria di Gino Sorbillo è arrivata tramite i social. Qui il famoso pizzaiolo ha scritto: ” Sorbillo approda ad Ibiza! Tutti invitati il 15 Giugno in Via Miquel Soler 9. Pizza, birra & Exclusive Cocktail on the beach“.

Si prospetta insomma un’apertura di grande successo e anche qui il piatto tipico italiano, la pizza, riscuoterà un successo senza precedenti.