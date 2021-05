Addio Carla Fracci: dove ha ballato la stella della danza

Cosa è successo a Carla Fracci nella sua vita da ballerina e da coreografa: tutti i luoghi e i palchi più famosi del mondo su cui ha ballato.

Si è spenta a 84 anni la regina della danza, Carla Fracci. Che cosa sia successo di preciso non è stato ancora reso noto, ma si sa che la ballerina si è spenta nella sua casa di Milano. A breve sicuramente si sapranno anche informazioni in merito al dove e quando si svolgeranno i funerali. Intanto, per onorare Carla Fracci e la sua memoria ripercorriamo insieme alcuni dei luoghi e dei teatri più importanti dove ha ballato e dove si è esibita.

Dove ha ballato Carla Fracci?

Carla Fracci nel 1946 ha iniziato la sua carriera di ballerina studiando danza all’accademia del Teatro la Scala. Nel 1954 si è diplomata e dopo soli due anni è diventata una danzatrice professionista desiderata e voluta da tutti i più grandi coreografi e teatri del mondo. Il primo traguardo è nel 1958 quando diventa ballerina professionista ed inizia ad esibirsi al Royal Ballet, il London Festival Ballet e il Royal Swedish Ballet. Nel 1967 diventa ospite fissa dell’American Ballet Theatre e proprio nella grande mela di esibisce tantissime volte.

Ruoli e ballerini con cui si è esibita

I ruoli che ha interpretato sono tantissimi, dalla Giselle, passando per la Medea e Giulietta nei vari balletti. Negli anni ha danzato con alcuni grandi nomi della danza mondiale come Nureyev, Iancu, Baryshnikov, Roberto Bolle, Stefanescu… Accanto a lei sempre il marito, Beppe Menegatti che è al timone della regia di quasi tutte le sue opere.

La carriera come insegnate e direttrice

Finita la carriera come danzatrice professionista non si ferma e inizia a insegnare diventato direttrice del corpo di ballo dell’Arena di Verona per tre anni, fino al 1997. Dal 2000 al 2010 dirige invece il corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma e produce anche tantissimi nuovi balletti sempre con la direzione e la regia del marito Menegatti. Approda anche in tv nel 1982 e pubblica libri come la sua autobiografia nel 2013 intitolata Passo Dopo Passo.



Carla fracci interpreta la morte del cigno

Una vita intensa, legata sempre a doppio filo con la danza quella di Carla Fracci. Oggi il cordoglio per la sua morte unisce l’Italia e sui social è già partito un tam tam di messaggi di addio e commemorazioni a cui si è unito anche il Presidente Sergio Mattarella.