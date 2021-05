M¥SS KETA torna a farsi sentire: e questa volta non c’è DPCM che tenga

Le date del tour 2021 di Myss Keta: concerti, scaletta, canzoni e cosa sapere.

Il mondo della musica è pronto a ripartire con concerti e live! Così, dopo l’annuncio del tour di diversi artisti come Nek, Deddy e Aka 7even è il turno di M¥SS KETA che torna a esibirsi dal vivo e con la band in quello che si preannuncia essere un tour pazzesco. Sono state infatti annunciate anche le date dei live e i biglietti sono già in vendita.

Le date dei concerti di Myss Keta

Si chiamerà “M¥SS KETA & DPCM L 02 E TOUR” e i concerti dell’artista più iconica del panorama musicale italiano sono alle porte. Le prime date annunciate sono:

21 giugno – Cavea @ Auditorium Parco Della Musica a Roma

30 giugno – Nova a Bologna

15 agosto – Locus Festival a Locorotondo (BA)

A queste ne seguiranno tante altre che saranno annunciate in seguito. Ma intanto i fan possono iniziare ad acquistare i biglietti.

I live con la DPCM Band

L’ultima volta che abbiamo visto live M¥SS KETA era nel 2020 per il concerto di Capodanno a Milano e ora siamo pronti a tornare a goderci dal vivo le sue performance. M¥SS KETA torna in concerto in un mondo cambiato dopo i mesi più bui della pandemia e anche lei è diversa tanto che per la prima volta porta con sé i musicisti, la DPCM band. Un gruppo di artisti che accompagnerà e darà ulteriore forza e risalto alla voce di M¥SS KETA. La band è formata da L I M al basso, Giungla alla chitarra e Danila Guglielmi alla batteria elettronica.

Scaletta e canzoni del tour di Myss Keta

Il tour di M¥SS KETA sarà stupefacente, arricchito da molit visual psichedelici e sentiremo live per la prima volta alcuni dei brani nati dagli ultimi lavori discografici come “Il cielo non è un limite” e “Lato B” il disco uscito lo scorso aprile che tuffa M¥SS KETA in un mood darkw e post punk.



Anche se la scaletta del suo concerto ancora non è stata resa nota sicuramente non mancheranno alcune delle canzoni più iconiche come Pazzeska, Due, Giovanna Hardcore o Una Donna che Conta.