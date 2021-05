Christian De Sica vende la sua villa di Capri. Com’è la villa, dove si trova e quanto costa

Un’isola da sogno e una villa meravigliosa. Christian De Sica vende il suo angolo di paradiso a Capri, ossia la villa storica che lui e la moglie Silvia Verdone, sorella di Carlo, acquistarono nel 1997. La Villa a Capri di De Sica è dunque in vendita per una cifra record di circa 4 milioni di euro. E sebbene in pochissimi potranno permettersi un lusso di questo genere guardarla fa davvero sognare

La Villa di De Sica a Capri

La Villa Quattro Venti, così si chiama, si trova sull’isola di Capri in uno dei punti più panoramici, sulle pendici del Monte Solaro, da cui si gode una vosta spettacolare sia sul Golfo di Napoli sia di Salerno. Fu costruita ad inizio 1900, in tipico stile caprese, voluta e progettata dal pittore statunitense Elihu Vedder.

Fu poi venduta pochi anni dopo ad un altro americano Earl Henry Brewster, pittore e scrittore e intimo amico di D.H.Lawrence l’autore de ‘L’amante di Lady Chatterley’ che fu spesso ospite nella villa. La villa cambia più volte proprietà nel corso degli anni diventando però sempre il punto di riferimento artistico dell’isola.

Com’è la villa Quattro Venti

In pura architettura caprese la villa è di 250 metri interni, suddivisi su due piani: al primo piano la zona giorno con un grande salone panoramico con alti soffitti e grandi vetrate con vista sul giardino e sul mare, la cucina e un bagno; al secondo piano raggiungibile anche dall’esterno 2 camere con bagno. Inoltre terrazze panoramiche di 30 metri quadri, tra cui un sul tetto completano la struttura.

La Villa vanta ben 2000 metri quadri di giardino dove si trova anche una limonaia e una dependance con SPA.

Quanto costa la villa di De Sica

Capri è un’isola rinomata non solo per la sua bellezza, ma anche per essere stata il fulcro della vita mondana dell’ultimo secolo. Ritrovo di artisti e intellettuali che passavano le loro giornate fra la celebre piazzetta e i giardini delle loro ville. Seppur con alcuni cambiamenti Capri ha mantenuto quel fascino.

Villa Quattro Venti è testimonianza di quel tempo ed è considerata dunque una villa esclusiva. Così come lo è il prezzo. La vendita è gestita dall’immobiliare toscana Lionard Luxury Estate che definisce la trattativa riservata, ma considerando che il prezzo al metro quadro a Capri è di 9 mila euro e che un annuncio simile era già apparso si stima che il costo della villa di De Sica si aggiri intorno ai 4 milioni di euro.

Cosa vedere a Capri

Se non siete fra i fortunati che possono permettersi di acquistare la Villa di De Sica potete comunque visitare la splendida isola e godere degli stessi meravigliosi panorami.

C’è da dire che l’isola non è economica, specie in alta stagione. A metà luglio per una notte in una struttura tre stelle difficilmente si trova qualcosa a meno di 150 euro. Tenete a mente che siete in un’isola dove una camera per due persone per una sola notte può costare anche 1800 euro al J.K. Place Capri, un lussuoso 5 stelle.

Chi vuole visitare Capri senza spendere un patrimonio sceglie dunque un periodo di bassa stagione come la primavera o l’autunno oppure la visita in un solo giorno. L’isola è d’altronde molto piccola e si gira facilmente.

Da vedere a Capri in un giorno:

i Faraglioni, simbolo di Capri

la bellissima via Krupp che vorticosa scende fino al mare

la piazzetta

La Grotta Azzurra con uno dei tanti tour in barca

I Giardini di Augusto

Da vedere poi anche le ville storiche come Villa Jovis e se potete date una sbirciatina anche alla villa di De Sica in vendita, il fascino di Capri è fatto anche dalla bellezza delle sue case.