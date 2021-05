By

Le origini di Isabella Ricci Uomini e Donne: dove è nata, dove vive oggi, quanti anni ha e dove lavora la dama che ha messo a dura prova Gemma!

Una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne è Isabella Ricci. La donna, alta, elegante e molto decisa in fatto di uomini, ha affascinato i corteggiatori, ma anche il pubblico a casa e Aldo, l’ex corteggiatore di Gemma. Tra i due sembrava amore, ma per colpa della Galgani la loro storia sembra già arrivata al capolinea.

Da dove viene, dove vive e dove lavora sono solo alcune delle curiosità che andremo a scoprire. Del resto si vocifera che Isabella Ricci, Uomini e Donne, diventerà presto una star del programma, addirittura andando a sostituire Gemma. Questi i rumors che circolano ora che la fine del programma è alle porte. Vediamo cosa c’è di vero!

Dove è nata e dove vive Isabella di Uomini e Donne

Isabella Ricci vive a Ravenna, ma viene da Roma. La Capitale, come si può ben sentire dall’accento, è infatti una città per lei molto importante visto che ha trascorso qui molti anni.

Classe 1956, Isabella di Uomini e Donne si è laureata in Filosofia alla Sapienza di Roma e poi si è specializzata in Archivistica e Bibliotecaria. Due materie particolari, eleganti e un po’ retrò, ma che in qualche modo perfetti proprio perché si adattano perfettamente alla Ricci.

La vita privata e il matrimonio di 15 anni

La sua vita privata è un po’ avvolta nel mistero. A Uomini e Donne Isabella Ricci ha raccontato di aver avuto una lunga storia d’amore, con un matrimonio durato ben 15 anni. Non ha avuto figli – sembra – e il divorzio è arrivato quando aveva 45 anni. Da allora Isabella non ha trovato il compagno giusto e quindi ha deciso di rivolgersi al dating show di Maria De Filippi.

Che lavoro fa la dama di Uomini e Donne?

Come abbiamo detto, oggi Isabella di Uomini e Donne, ha lasciato Roma e vive a Ravenna. Proprio qui, nel 2000 ha dato vita ad una azienda che si occupa di cibo, attrezzi e strumenti per gli animali denominata Pet Village.



Anticipazioni: Isabella darà un’altra possibilità ad Aldo?

Una vita piena quella di Isabella. A cui manca solamente l’amore forse e viene da chiedersi se la persona giusta per lei non sia Aldo. L’ex corteggiatore di Gemma, ha avuto un po’ di scivoloni nei suoi riguardi, ma forse la dama ci sta ripensando?