Cesare Cremonini, dedica speciale a Napoli: “Questa sera sei bellissima”

Sulle note di “Poetica”, il cantante Cremonini dedica la sua romantica canzone alla città di Napoli. Il video è tra i più visualizzati.

Affacciato sul Golfo di Napoli, su di una terrazza, Cesare Cremonini con in mano la chitarra intona una meravigliosa frase: “Questa sera sei bellissima, se sai che non è finita, abbracciami”. Con i versi della sua canzone Poetica, il cantante omaggia una Napoli illuminata unicamente dalle luci notturne e dal bagliore del mare.

Esibizione casalinga che ha provocato immediate reazioni dei fan napoletani e non. Il video, pubblicato dal cantante stesso sul suo profilo Instagram, ha infatti suscitato un’immediata reazione sui social, innestando commenti entusiastici e migliaia di condivisioni. In meno di 24h il video ha avuto più di 800mila visualizzazioni!

L’amore per Napoli dell’ex cantante dei Lunapop

Un legame speciale quello che lega Cremonini con la città di Napoli, un’affinità che il cantante ha voluto esplicitare dedicandole una delle sue canzoni più romantiche. Le parole dal grande successo”Poetica”, estratto del suo album “Possibili Scenari”, uscito nel 2017, si prestano a diventare le componenti di una vera e propria serenata.

Ma non finisce qui, sul profilo Instagram di Cesare Cremonini lo vediamo poi di giorno in una location affacciata sul golfo di Napoli intento a suonare e scrive: “Stasera esce la nuova canzone di @tropico_petrella che mi sta ospitando tra le braccia aperte di Napoli. […] Le canzoni di Bologna e quelle di Napoli si riconoscono da lontano da molti anni, perché nascono entrambe dalla terra, dove tutti si inginocchiano prima di ripartire. Quella che qui è una grande tavola di mare, con le onde che arrivano da lontano e i profumi d’oriente, da noi è una distesa di campi verdi, fertili e generosi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini)

Cremonini, che ha dovuto nuovamente rinviare il suo tour estivo per gli stadi a causa della pandemia, con questo video regala un istante di leggerezza al suo pubblico in trepidante attesa di poterlo vedere dal vivo. E perché no, un indizio per i napoletani su una possibile nuova data nella città. Chissà, nel frattempo ci godiamo l’emozionante video!