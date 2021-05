Vanessa di Uomini e Donne dove vive, quanti anni ha e dove lavora? Tutto quello che serve sapere sulla corteggiatrice di Massimiliano Mollicone.

Chi è Vanessa di Uomini e Donne? Cosa sappiamo sulla corteggiatrice di Massimiliano Mollicone? La giovane 19enne, Vanessa Spoto, è entrata nel programma molto decisa a conquistare il cuore del tronista di Uomini e Donne, ma intanto è riuscita a far breccia nell’animo dei telespettatori che la vogliono conoscere meglio e vogliono sapere tutto il possibile sulla ragazza.

Attenzione agli spoiler, a breve vi diremo chi è la scelta di Massimiliano Mollicone

Dove vive e che lavoro fa Vanessa di Uomini e Donne

Vanessa di Uomini e Donne, come abbiamo anticipato è molto giovane. Ha solo 19 anni e vive e lavora a Prato. Non si è mai seduta sugli allori, anzi, si è sempre data da fare. Prima come commessa, poi come impiegata in una ditta di filato di proprietà del marito della sorella. Si tratta di un’azienda importante di Prato, città che, come è noto, è famosa proprio nel mondo dei tessuti. Vanessa ha un lavoro che le piace molto e, come riporta Fapage, si occupa di ripassare le rocche e controllare la qualità del lavoro finale.

Nel futuro di Vanessa però pare ci sia l’idea di un trasferimento. Vorrebbe vivere a Roma, magari proprio con Massimiliano Mollicone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Chi ha scelto Massimiliano Mollicone?

Vanessa Spoto 19 anni, è la scelta di Massimiliano Mollicone. La registrazione della loro unione è avvenuta sabato 8 maggio e come fa sapere Il Vicolo delle News è proprio lei la prescelta del tronista di Uomini e Donne. Il tutto a discapito dell’altra corteggiatrice, Eugenia Rigotti. Tra le due ragazze non correva buon sangue tanto che nell’ultima puntata con Massimiliano, Vanessa ed Eugenia al centro, le corteggiatrici si erano scontrate duramente e Vanessa aveva lasciato persino lo studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Ora però per Vanessa e Massimiliano sono arrivati i famigerati petali rossi.