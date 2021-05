Cosa fa oggi Rubina Rovini di Masterchef 5? Dove lavora e dove mangiare i piatti della chef.

La concorrente di Masterchef 5 Rubina Rovini è entrata definitivamente a far parte del mondo della cucina, dopo la sua esperienza nel talent di Sky.

Con una carriera estremamente varia alle spalle, dalla danza alla finanza, Rubina ha scelto di dedicarsi interamente alla passione che le viene fin dall’infanzia e che le è stata trasmessa dai suoi genitori: la cucina. Grazie agli studi professionali prima e alla partecipazione a Masterchef poi, Rubina Rovini si è guadagnata uno spazio importante e oggi lavora come chef e ambassador.

Il percorso di Rubina Rovini di Masterchef 5

Dopo una carriera da giovanissima come ballerina professionista e poi dipendente e responsabile ufficio titoli di un gruppo bancario, Rubina Rovini dedica anima e corpo al suo amore originario: la cucina. Nata da madre pugliese e padre toscano, fin da bambina impara l’arte della tavola come momento di convivialità.

Fin da adolescente, Rubina sperimenta e impara a conoscere e trattare il cibo e le sue proprietà. Inizia a studiare le tecniche e i processi di trasformazione del cibo, avvicinandosi alla cucina professionale.

Dopo alcuni anni di lavoro in banca, Rubina molla tutto per intraprendere la strada di professionista della cucina. Prima studia all’Accademia di Alta Cucina Cordon Bleu e poi diventa concorrente di Masterchef Italia, partecipando alla quinta edizione del popolare cooking show.

La partecipazione al talent le dà molta popolarità e le permette di entrare finalmente nel mondo degli chef professionisti.

Dove lavora oggi Rubina

Oggi Rubina Rovini lavora come chef professionista, chef executive, brand ambassador e food consultant, in Italia e all’estero. Non ha un suo ristorante ma lavora per altri chef, cura catering ed eventi privati, partecipa a live cooking.

La svolta nella sua carriera professionale è l’ingresso nell staff di Villa Crespi, il ristorante sul Lago d’Orta del celebre chef Antonino Cannavacciuolo.

Rubina diventa personal chef e collabora anche con Coach Kitchen, insieme allo chef stellato Filippo Saporito.

Nel maggio del 2017 Rubina Rovini pubblica il suo primo libro “Si salvi chi cucina!” e nel 2018 entra a far parte del cast MasterChef All Stars, spin-off di Mastechef.

Potete seguirla sul suo sito web ufficiale e sul suo profilo Instagram.