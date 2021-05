La famiglia Ferragnez è partita per festeggiare il compleanno di Chiara Ferragni. Dove sono andati Fedez e Chiara Ferragni in vacanza e quanto hanno speso

Dopo le polemiche seguite all’intervento di Fedez in occasione del Concerto del Primo Maggio, la famiglia Ferragnez si è ritagliata qualche giorno di tranquillità lontano dal frastuono della città e dei giornali. Fedez e Chiara Ferragni sono andati in vacanza per festeggiare il compleanno dell’influencer. Ovviamente hanno portato con loro i piccoli Leone e Vittoria. Presenti anche le rispettive famiglie con le sorelle Ferragni protagoniste delle foto.

Un regalo di Fedez a sua moglie questa piccola vacanza, un’abitudine quella dei Ferragnez di regalarsi reciprocamente un soggiorno fuori per festeggiare il proprio compleanno. E dove sono andati Fedez e Chiara Ferragni per i 34 anni della neo entrata nel CDA di Tods?

Dove sono andati in vacanza Fedez e Chiara Ferragni

Per festeggiare il compleanno dell’influencer più nota d’Italia, che compie 34 anni il 7 maggio, la famiglia ha deciso di andare in vacanza. Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto la Toscana, una meta a loro particolarmente cara, e nello specifico la Maremma fra Castiglion della Pescaia e Orbetello.

Il resort scelto si trova a pochi chilometri dal mare, 20 chilometri da Grosseto, immerso nel verde della maremma toscana, l’Andana Resort. Si tratta di un hotel di estrema bellezza composto da due edifici, la Villa e la Fattoria uniti dal giardino d’inverno.

Disponibili suite, una lussuosa spa e due ristoranti di cui uno La Trattoria di Enrico Bertolini è 1 stella Michelin. Un ambiente raffinatissimo dunque, ma dal sapore autentico e genuino, in puro stile toscano.

Per il pranzo di compleanno invece la famiglia Ferragnez al gran completo ha scelto Torre di Talamonaccio, una villa – di lusso ça va sans dir – a Talamone da cui si gode uno spettacolare vista sul mare. Si tratta infatti di una torre di avvistamento medioevale, risalente al XIII secolo, immersa nella natura e prospiciente il mare riconvertita oggi in residenza. Dispone di piscina con Jacuzzi, un grande giardino e spiaggia privata a 500 metri.

I costi di questa vacanza? Torre di Talamonaccio costa circa 2 mila euro al giorno, mentre una notte nella suite Prestige dell’Andana Resort poco più di 1000 euro. Esclusi ovviamente i pranzi e le cene.

Cosa vedere nella Maremma Toscana

Il luogo scelto da Fedez e Chiara Ferragni per la loro breve vacanza è uno dei più belli d’Italia. Un trionfo della natura: mare splendido, un parco naturale, dolci colline e borghi incantevoli.

La zona della maremma grossetana inizia dalla zona di Orbetello con la sua laguna, la riserva naturale della Feniglia e il Monte Argentario con il Convento dei Passionisti da cui godere di una vista impareggiabile e dalle note località di Porto Santo Stefano e Porto Ercole.

Il grande Parco della Maremma con i monti dell’Uccellina offre la possibilità di numerosi trekking in un ambiente naturale meraviglioso dove poter osservare uccelli, volpi, capriolo, daino, il gatto selvatico, la martora e perfino il lupo. C’è poi il Monte Amiata che domina la zona interna e nella parte meridionale la famose terme di Saturnia.

Sul tratto di costa della maremma ci sono alcune delle spiagge più belle della Toscana e d’Italia.

Cala di Forno , all’interno della Riserva, dove vi troverete in un enorme spiaggia con la sola compagnia dei daini – non a caso è una delle spiagge più solitarie e belle del nostro Paese.

, all’interno della Riserva, dove vi troverete in un enorme spiaggia con la sola compagnia dei daini – non a caso è una delle spiagge più solitarie e belle del nostro Paese. Cala Violina, che fa parte della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino, e si trova tra Follonica e Punta Ala e vi conquisterà con il suo mare cristallino.

che fa parte della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino, e si trova tra Follonica e Punta Ala e vi conquisterà con il suo mare cristallino. La spiaggia delle Rocchette a poca distanza da Castiglion della Pescaia, una bellissima baia incantata.

Ci sono poi borghi da visitare, piccoli gioielli medioevali fra mare e collina.

Sorano , rinominata la Matera della Toscana per le sue case in pietra o la splendida

, rinominata la Matera della Toscana per le sue case in pietra o la splendida Pitigliano che si mostra arroccata nel suo sperone di tufo e chiamata anche la Piccola Gerusalemme per la presenza di una sinagoga e chiese.

che si mostra arroccata nel suo sperone di tufo e chiamata anche la Piccola Gerusalemme per la presenza di una sinagoga e chiese. Massa Marittima cittadina medioevale con la sua imponente Basilica di San Cerbone

cittadina medioevale con la sua imponente Basilica di San Cerbone Talamone piccolo borgo sul mare e con la spettacolare Rocca degli Aldobrandeschi

piccolo borgo sul mare e con la spettacolare Rocca degli Aldobrandeschi Magliano in Toscana incantevole con le sue mura medioevali che lo proteggono

incantevole con le sue mura medioevali che lo proteggono Manciano il posto da cui potrete godere dei più bei panorami su tutta la Maremma

Dove vanno in vacanza in Ferragnez: i luoghi preferiti

Fedez e Chiara Ferragni lasciano spesso il loro meraviglioso attico di Citylife a Milano per andare in vacanza. La coppia ama viaggiare ed ogni scusa è buona per visitare un posto nuovo e concedersi pause di relax in luoghi da sogno. Già perché è chiaro i Ferragnez scelgono sempre posti meravigliosi.

Ovviamente ogni spostamento è ben documentato sui social e si può dunque ammirare l’opulenza delle loro vacanze. Fra yacht, ville e alberghi 5 stelle. Insomma, con lo zaino in spalla è difficile vederli in giro.

Negli ultimi anni i Ferragnez hanno viaggiato molto , soprattutto in Italia, si sono sposati in Sicilia a Noto, e nell’isola ci sono tornati l’estate successiva al matrimonio per un tour fra città d’arte e mare. Sono andati in Sardegna a San Teodoro e in Costa Smeralda, sono andati diverse volte ad Ibiza. Hanno girato in lungo e in largo l’Italia dalla masserie in Puglia alla villa sul lago di Como – interamente affittata per il compleanno di Leone. Una delle vacanze-regalo della famiglia Ferragnez.

E’ probabile che molti follower dell’influenza vedendo la vacanza in Toscana a Castiglion della Pescaia di Fedez e Chiara Ferragni scelgano la Maremma per la loro estate.