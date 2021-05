Felpa con la zip aperta. Calzino. Ciabatte e pancetta morbida. Will Smith posta questa foto in giardino e ammetto: “La mia peggior forma fisica di sempre”.

Se nominiamo Will Smith nella mente di tutti compaiono immagini pazzesche di lui, super in forma, in uno dei suoi film o nei video delle suo canzoni. Lo vediamo spesso nelle foto che posta su Instagram, seguiamo le sue vicessitudini familiari, abbiamo imparato a volergli bene insomma. E adesso gliene vogliamo ancora di più. Il motivo è lo scatto postato dall’attore di Man In Black che lo ritrae in accappatoio, ciabatte, boxer in giardino con un bel po’ di pancia. La didascalia è semplice: “Voglio essere chiaro con tutti voi, sono nella mia peggior forma fisica di sempre”.

Scopriamo insieme dove è stata scattata la foto, ossia dove vive Will Smith e perché questo scatto di lui “grasso” ha fatto impazzire il web!

Will Smith, Instagram: la foto che ha fatto impazzire i fan e dove è stata scattata

Will Smith è un attore straordinario, ma non solo. Più lo conosciamo tramite i social più ci rendiamo conto di quanto sia prima di tutto un uomo semplice come tutti noi. E la foto postata su Instagram ne è la prova. “Sarò sincero con tutti voi. Non sono mai stato così poco in forma nella sua vita”. Diciamo che Will Smith oggi è in forma come noi, ossia con la famigerata “tartaruga al contrario” al posto del six pack di addominali.

Dove si trova la casa di Will Smith?

Dove è stata scattata? Nel giardino di casa Smith, ossia nel giardino della villa dove l’attore vive insieme alla moglie e ai figli. La casa di Will Smith, progettata da Stephen Samuelson con l’architetto Harry Perez Daple, si trova a Calabasas, a Malibù. Una location da sogno, con un giardino niente male visto che la tenuta di Will Smith si estende su 60 ettari di terra!

“Sarò sincero con tutti voi”

La pandemia e l’anno di lockdown da cui veniamo ha mietuto molte vittime in termini di forma fisica. Non tutti sono riusciti infatti a rimanere tonici e snelli come quando le palestre erano aperte e come quando facevamo una vita normale e più attiva. Ecco allora che Will Smith ha messo su qualche chilo di troppo e lo ha mostrato ai fan con estrema onestà catturando ancora più fan e ancora più consensi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)

Già perché questa foto dimostra come le star di Hollywood che vediamo al cinema e che idolatriamo, in realtà sono persone come noi. Chi più chi meno ovvio, e Will Smith si è mostrato per quello che è. Finalmente senza filtri e in totale onesta e candore. Già perché essere perfetti sarebbe bellissimo, ma nessuno di noi lo è fino in fondo!

E così anche lui, come noi, si è messo a dieta e postando una foto ancora più onesta ha dichiarato: “Questo è il corpo che mi ha accompagnato attraverso un’intera pandemia e innumerevoli giorni a pascolare nella dispensa. Amo questo corpo, ma mi voglio SENTIRE meglio. Niente più muffin di mezzanotte … questo è tutto! Mi rimetterò in forma per la mia salute e il mio benessere. Spero funzioni!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)

Sarà, ma a noi Will Smith piace in tutti i modi!