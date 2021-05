Il miglior ristorante 3 stelle Michelin al mondo cambia menù e decide di eliminare alcuni piatti specifici, sotto la guida dello chef svizzero Daniel Humm. Ecco quali piatti elimineranno.

Il ristorante 3 stelle Michelin è famoso per la sua cucina raffinata, ma l’Eleven Madison Park ha deciso di dare una svolta al suo menù, eliminando piatti storici. Il ristorante, che si trova a New York City, sta optando per una scelta sostenibile, scegliendo un menù tutto vegano.

Il suo chef e proprietario Daniel Humm ha pubblicato un messaggio sul suo sito web annunciando che il sistema alimentare moderno è “semplicemente non sostenibile”.

L’Eleven Madison Park riaprirà al suo pubblico il 10 giugno, dopo essere stato chiuso per un anno a causa della pandemia.

Molto conosciuto nel mondo, location utilizzata anche in molti film e serie tv come Sex and The City, l’Eleven Madison Park si distingue dagli altri suoi concorrenti grazie agli interni art decò degli anni ’20, tipici dell’edificio in cui si trova.

Il nuovo menù e la scelta vegana

Con questo cambiamento, lo chef Daniel Humm ha deciso di eliminare undici piatti tipici del miglior ristorante al mondo, che ha ben 3 stelle Michelin.

Tra questi, la loro famosa anatra al miele e lavanda, un torchon di foie gras servito con sciroppo d’acero e un dessert destrutturato a base di latte e miele. Nessun altro ristorante dello stesso calibro nella Grande Mela aveva mai fatto un cambiamento così radicale, pare che questa sia la prima volta.

La scelta vegana sarebbe dettata dal fatto che, come dice lo chef, mangiare la carne e tutti i derivati animali non è un comportamento sostenibile, motivo che l’ha portato a sostenere lui stesso una dieta vegana.

I dettagli del nuovo menù sono ancora disponibili, ma costerà $ 335 per cliente (mance incluse), secondo un portavoce del ristorante.

Dove si trova l’Eleven Madison Park

L’Eleven Madison Park è uno dei migliori ristoranti 3 stelle Michelin al mondo , nella classifica dei top 50, e si trova a New York City.

Situato nel cuore della città, a Madison Avenue una delle strade più famose di New York, il ristorante si trova all’interno del Metropolitan Life North Building dal 1998. Si trova a poca distanza dal famoso Flatiron Building, il palazzo a forma di ferro da stiro.

Madison Avenue è una di quelle strade che percorrono New York da nord a sud, bella ed elegante, amata da tutti i turisti del mondo. Una delle più importanti vie dello shopping dell’intera città, è un ottima alternativa alla vicina Fifth Avenue, più caotica e meno rilassante.

Se siete amanti del luxury, Prada, Oliver Peoples, Dolce e Gabbana, Baccarat, Emporio Armani, Gucci e tanti altri vi aspettano per un pomeriggio di shopping, con una pausa all’Eleven Madison Avenue.

Il suo nuovo menù tutto vegano dell’Eleven Madison Park piacerà ai suoi clienti affezionati e voi lo scegliereste?