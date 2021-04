Masterchef Italia, che fine ha fatto Roberto Perugini?

Cosa fa oggi Roberto Perugini dopo Masterchef Italia 6? Dove lavora? Ha un suo ristorante?

MasterChef Italia ha creato tantissimi chef e soprattutto ha permesso ai telespettatore di conoscere delle persone bellissime anche a livello umano e non solo per loro capacità culinarie. Uno di questi è sicuramente Roberto Perugini ex concorrente di MasterChef Italia 6. Ma che fine ha fatto dopo il reality culinario? Ha realizzato il sogno di aprire un suo ristorante?

L’ingresso di Roberto a Masterchef

All’epoca di Masterchef Roberto aveva 37 anni, era un operaio di un’azienda di Predappio ed era sepcializzato nel settore dell’arredamento in legno. La passione per la cucina però per lui è sempre stata molto forte e proprio mosso dalla sua voglia di imparare si è tuffato nel mondo della cucina seguendo trasmissione gastronomiche in TV, leggendo libri e alla fine è riuscito ad entrare nella cucina di MasterChef. L sua storia aveva commosso moltissimo Joe Bastianich che infatti aveva un po’ preso il giovane concorrente sotto la sua ala.

Cosa fa oggi Roberto Perugini?

La domanda che tutti si fanno però è che fine ha fatto Roberto Perugini di MasterChef 6 e dove lavora adesso, visto che il suo sogno era quello di aprire proprio un ristorante tutto suo nella sua amata città dove le sue clienti principali erano le la moglie e i figli.

Roberto Perugini è molto riservato, infatti il suo profilo Instagram è privato. Ma grazie alle notizie di alcuni giornali locali, abbiamo capito che Roberto sta continuando a coltivare la sua passione per la cucina, ma sembra che lo stia facendo a casa e non in un ristorante di sua proprietà.

Il negozio dedicato alla canapa

Sicuramente però è riuscito a rendere la cucina comunque uno dei suoi lavori principali perché nel 2008 aveva aperto un negozio dedicato al mondo della canapa e si era proprio occupato lui stesso di creare diversi piatti e diversi menù proprio a base di questo particolare ingrediente.

Roberto Perugini di MasterChef quindi ha aperto questo negozio, ma a oggi non sappiamo se sia ancora proprietario di questa realtà oppure no, perché on-line non ci sono moltissime informazioni. Come abbiamo detto sui social Roberto posta molte foto ma generiche senza entrare proprio nel dettaglio della sua vita.



la commozione di roberto di masterchef e joe bastianich

Che sia diventato un chef a tutti gli effetti o meno da quello che possiamo vedere dai social Roberto Perugini dopo MasterChef ha continuato a cucinare e sembra essere molto felice con la sua famiglia e le sue bellissime figlie.