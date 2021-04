Festa della Mamma 2021 in Italia: cosa fare e dove andare

Cosa fare in occasione della Festa della Mamma? Quali idee interessanti ci sono per trascorrere una bella giornata?

Il 9 maggio si celebra la Festa della Mamma 2021 un’occasione speciale per celebrare questa figura così importante nella propria vita e nella famiglia. Ma cosa fare in questa giornata? Poiché molte regioni italiane, nonostante l’emergenza Covid sia ancora in corso, sono diventate gialle, si presume che per il 9 maggio si riesca anche ad organizzare qualche gita fuori porta o almeno un pranzo al ristorante proprio per celebrare la Festa della Mamma 2021.

Vediamo allora tutte le idee sul cosa fare in occasione di questa importante festività! E se state cercando un evento sportivo ecco cosa fa per voi:

Cosa fare il 9 maggio: una gita fuori porta

Se siete a corto di idee relative al cosa fare in occasione della Festa della Mamma 2021 sappiate che, tanto per iniziare, potreste cercare di fare una gita fuori porta. Magari in montagna o in campagna per unire due elementi importanti: stare con la propria famiglia e con la mamma proprio per celebrare questa festa, ma allo stesso tempo allontanarsi un po’ dalla folla.

Potreste trovare qualche posto isolato dove fare delle belle scampagnate per la Festa della Mamma 2021. Ci sono dei meravigliosi itinerari che vi porteranno alla scoperta dell’entroterra della vostra città e che magari non avete mai considerato.

Una gita nei borghi più belli d’Italia con la mamma

Oppure basta semplicemente selezionare uno dei borghi più belli d’Italia, segnalati con la bandiera arancione del Touring Club. Vedrete che Molto probabilmente vicino a casa vostra ci sarà qualche piccolo paese tutto da scoprire con una storia ricca ed emozionante.

Un picnic in regalo per la Festa della Mamma

Un’altra idea sul cosa fare per la Festa della Mamma 2021 è piuttosto semplice. Potreste organizzare un bellissimo picnic all’aria aperta. Potete anche prendere del cibo da asporto dal ristorante preferito della mamma e poi farle trovare una location che lei ama particolarmente, che sia al mare, in campagna, in un giardino, in piscina… tutta agghindata a festa con i suoi piatti preferiti pronti a tavola. Si tratta di un modo simpatico e carino per poter festeggiare tutti insieme questa ricorrenza.

Ristoranti per la Festa della Mamma 2021

In ultimo, ovviamente se le disposizioni anti covid lo permettono, c’è la possibilità di celebrare la Festa della Mamma 2021 al ristorante. Secondo le nuove disposizioni nelle regioni Gialle riaprono bar e ristoranti per pranzo a patto che abbiano il dehor, quindi che si possa mangiare fuori. Se trovato un ristorante che abbia queste caratteristiche e che abbia ancora qualche posto libero sappiate che questa potrebbe essere un’altra interessante idea sul cosa fare e come celebrare la Festa della Mamma 2021.

Ecco allora un po’ di idee interessanti sul cosa fare e dove andare il 9 maggio. E voi? Avete già deciso come festeggerete la Festa della Mamma 2021?