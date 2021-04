Suggerimenti per le Idee regalo Festa della Mamma fai da te: i lavoretti da fare a mano.

Si avvicina la Festa della Mamma, una ricorrenza molto sentita dai bambini, che in questo periodo sono impegnati nei lavoretti a scuola da regalare alle loro mamme.

Bigliettini, collage, pupazzetti, composizioni con fiori, stoffe, perline ma anche oggetti realizzati con la carta. Sono tantissime le idee regalo fai da te che bambini imparano a fare a scuola e che sono fondamentali per stimolare la loro creatività e sviluppare la manualità.

Qui vi proponiamo alcune idee regalo da realizzare con tanti lavoretti da fare in casa, anche con il materiale di uso comune. Un modo per far divertire i bambini e regalare alle mamme un oggetto che conserveranno nel tempo. Qui di seguito vi segnaliamo alcune idee per il fai da te in casa.

Idee regalo Festa della Mamma fai da te: i lavoretti fatti a mano

Sono davvero infiniti i lavoretti che i bambini possono realizzare per la Festa della Mamma. Dai più comuni biglietti colorati, a cui aggiungere applicazioni in carta e stoffa oppure fiori essiccati, essenze, perline e altre curiose applicazioni, ai veri e propri oggetti realizzati da capo, con i materiali più disparati.

Ecco alcune idee di regalini fatti a mano, che i bambini potranno creare, anche con l’aiuto di un adulto, magari del papà.

Bigliettini. Sono la proposta più comune ma anche la più gradita, da realizzare in tante versioni. Comprate del cartoncino colorato e tagliatelo secondo le dimensioni preferite, per un biglietto di dimensioni normali o grandi. Ritagliate sagome di cuore o fiori sempre da altri cartoncini colorati o disegni realizzati su un foglio di carta. Colorate con pennarelli, con altri disegni e scritte. Ai bigliettini si possono anche incollare stoffe e perline oppure fiori o altre decorazioni realizzate in carta velina, che applicherete all’esterno del biglietto. Incollate all’interno foglie o fiori secchi e per un tocco in più versate una goccia di olio essenziale per un biglietto profumato.

Scatola porta oggetti. Facilissima da realizzare e molto pratica è la scatola porta oggetti. Prendete una scatola delle scarpe che non usate. Rivestitela di carta da pacchi a tinta unita o fantasia, o con carta da pacchi bianca colorata e disegnata dai bambini. Potete anche creare un collage con la carta delle riviste di moda. Quindi personalizzate il coperchio con sagome di cartoncino, bottoni, stoffe, fiori di carta velina, pupazzetti da incollare.

Creazioni in pasta di sale. Un altro lavoretto facile e divertente è la creazione di pupazzetti, fiori, cuori e altre piccole sculture con la pasta di sale. Indicata per tutti i bambini e facilissima da preparare con acqua, farina e sale. La pasta può essere colorata con coloranti naturali, non tossici e adatti agli alimenti, oppure con colori fai da te, realizzati in casa da alimenti, piante ed erbe aromatiche.

Vasetti personalizzati. Più impegnativo ma sempre entusiasmante è creare vasi o vasetti personalizzati per la mamma, dipingendo vecchi bicchieri o barattoli di vetro. Serviranno colori a tempera adatti al vetro e tanta pazienza. Lo stesso lavoro si può fare con tazze o vasi in ceramica e in terra cotta. In questi casi andranno usate le tempere specifiche per questi materiali. Un risultato di grande effetto si può ottenere anche con il découpage.

Sculture in origami. Un lavoro più impegnativo ma che dà grandi soddisfazioni, se fatto con cura, è quello di realizzare delle figure di carta con la tecnica giapponese dell’origami. Quest’arte antica e di grande precisione consiste nel piegare accuratamente dei fogli di carta per creare soprattutto sagome di animali, fiori, barchette e forme geometriche. Occorre una carta flessibile ma non troppo sottile. Sul web sono presenti numerosi tutorial per la realizzazione di tante sculture.