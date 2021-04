La data della Festa della Mamma 2021 qual è? Quando si celebra questa importante ricorrenza?

Ogni anno, quando si avvicina maggio, scatta la domanda da parte di tutti: quand’è la Festa della Mamma? Qual è il giorno preciso in cui si celebra questa figura così importante in famiglia? La prima cosa da dire è che questa è una festività mobile, ossia ogni anno la data della Festa della Mamma cambia! Vediamo quando si celebra in Italia in questo maggio 2021!

Qual è il giorno della Festa della Mamma?

Qual è il giorno della Festa della Mamma è una delle domande che circola maggiormente nella mente degli italiani a maggio. Sappiamo tutti che è in questo mese, ma ogni volta non sappiamo quale sia il giorno preciso. Quest’anno la data precisa di questa festività è il 9 maggio 2021.

Perché la data cambia?

Come mai ogni anno cambia? Perché la Festa della Mamma è una festività mobile, ossia cambia di anno in anno a seconda del calendario. Questo perché è stato stabilito che si celebri ogni seconda domenica di maggio. Evidentemente quindi la data cambia e per quest’anno in Italia il giorno da segnarci sul calendario è il 9 maggio 2021.

Le date della Festa della Mamma nel mondo

Attenzione però perché questa festività non cade nello stesso giorno in ogni Paese del mondo, anzi.

Seconda domenica di febbraio Norvegia

3 marzo Georgia Georgia

Quarta domenica di quaresima (fra il 1º marzo e il 4 aprile) Guernsey, Irlanda, Isola di Man, Jersey, Nigeria, Regno Unito

15 marzo San Marino

25 marzo Slovenia

7 aprile Armenia

Prima domenica di maggio: Angola, Capo Verde, Lituania, Portogallo, Mozambico, Spagna, Ungheria

8 maggio Corea del Sud

10 maggio El Salvador, Guatemala, Messico

14 maggio Benin

15 Paraguay Paraguay

Seconda domenica di maggio: Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Bermuda, Bhutan, Birmania, Botswana, Brunei, Brasile, Cambogia, Canada, Ciad, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Costa d’Avorio, Croazia, Cuba, Danimarca, Dominica, Ecuador, Estonia, Etiopia, Fær Øer, Figi, Filippine, Finlandia, Gabon, Gambia, Germania, Giamaica, Giappone, Ghana, Grecia, Grenada, Groenlandia, Guinea Equatoriale, Guyana, Hong Kong, Islanda, India, Isole Cayman, Italia, Kenya, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Malta, Namibia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Perù, Porto Rico, Rep. Ceca , Rep. Centrafricana, Rep. del Congo, RD del Congo, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Singapore, Sint Maarten, Slovacchia, Sri Lanka, Stati Uniti, Sudafrica, Suriname, Svizzera, Taiwan, Tanzania, Turchia, Uganda, Ucraina, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe

19 maggio Kirghizistan

22 maggio Israele

26 maggio Polonia

27 maggio Bolivia

30 maggio Nicaragua

Ultima domenica di maggio Algeria, Camerun, Francia, Haiti, Madagascar, Mali, Marocco (prima di giugno, se coincide con la Pentecoste), Mauritius, Niger, Senegal, Svezia, Rep. Dominicana, Tunisia

1º giugno Mongolia

Seconda domenica di giugno Lussemburgo

26 giugno Kenya

Primo lunedì di luglio Sudan

12 agosto Thailandia

15 agosto Costa Rica, Anversa

14 ottobre Bielorussia

15 ottobre Malawi

Terza domenica di ottobre Argentina

3 novembre Timor Est

16 novembre Corea del Nord

Ultima domenica di novembre Russia

8 dicembre Panama

22 dicembre Indonesia

Ecco allora quali sono le date e i giorni specifici in cui cade la Festa della Donna in Italia e nel mondo in questo 2021!