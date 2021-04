Massimo Giletti dove abita? La villa meravigliosa e super di lusso

La villa di Massimo Giletti è il suo posto del cuore: ecco dove si trova e come è arredata.

Massimo Giletti è ormai uno dei volti più importanti del palinsesto televisivo della domenica sera. Con il suo programma, Non è l’Arena tiene infatti compagnia a tutti i telespettatori a casa e, dalle nove e mezza, La7 diventa il salotto dove accoglie gli italiani. Si parla di tanti argomenti, ma soprattutto di attualità e il programma di Massimo Giletti rimane sempre alto in termini di share e ascolti.

Ma se il salotto di Non è l’Arena lo conosciamo, non sappiamo come sia il reale salotto di casa Giletti! Navigando nel web e grazie ad un servizio di Oggi di qualche anno fa, siamo riusciti a capire come sia la casa di Massimo Giletti e dove sia.

Cosa sappiamo sulla villa di Giletti?

Sapere dove abitano i personaggi dello spettacolo e come sono le loro abitazioni è una curiosità un po’ morbosa, lo sappiamo. Ma c’è anche molta voglia di andare oltre al personaggio e vedere la normalità e la quotidianità di chi ogni giorni vediamo sullo schermo delle nostre televisioni.

Massimo Giletti sulla sua casa è sempre stato molto riservato. Ha deciso di fare vedere la sua abitazione una sola volta, per quanto sappiamo noi, ai giornalisti di Oggi dopo uno spiacevole incidente che lo ha costretto in ospedale.

Dove si trova la casa di Massimo Giletti?

Massimo Giletti ha quindi la sua splendida villa a Ponzone, in un borgo in provincia di Biella, dove ha sede anche l’azienda di Giletti, un’industria tessile storica e molto famosa soprattutto nella zona.

Attorno alla villa un gigantesco parco, curato in modo molto raffinato, protegge la privacy di Massimo e della sua famiglia. L’interno della casa di Giletti, per quanto abbiamo visto dalle foto, sembra essere caratterizzato da moltissimi elementi lussuosi. Ovvio, lo stile non è super moderno, ma in linea con i ricordi che popolano ogni stanza e che il conduttore di Non è l’Arena adora. Definisce questa casa il suo luogo del cuore, il posto dove ritirarsi quando ha bisogno di pace, relax e amore!