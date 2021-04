Franceska Pepe, chi è l’ex fidanzato Gianluigi Tumoletti: la loro relazione

Gianluigi Tumoletti è stato il fidanzato storico di Franceska Pepe, ex concorrente del Grande Fratello. Com’era la loro relazione?

Tumoletti, manager di 28 anni, ha parlato spesso in televisione (ed in numerose interviste) della sua relazione con Franceska Pepe. La loro storia d’amore è durata dal 2013 al 2017: “eravamo persi l’uno dell’altra” aveva raccontato l’uomo nel 2020, poco prima che Franceska entrasse nella casa del Grande Fratello. “Una storia da favola. Oggi abbiamo ancora un bellissimo rapporto, pur non stando insieme”.

Quelle parole avevano portato i fan della coppia a credere che i due si stessero riavvicinando: da quell’intervista, però, tante cose sono cambiate. Pare che ora i due siano in rapporti piuttosto tesi. Così tanto, in effetti, che Gianluigi Tumoletti avrebbe confessato: “[Franceska] mi ha chiesto di sparire perché so tante cose di lei e non vuole che io parli. Mi ha offerto 300 euro per stare zitto”.

La loro relazione

Gianluigi Tumoletti è nato nel 1993: a soli 28 anni è manager di un locale molto conosciuto di Milano. Quando gli è stato chiesto come sia iniziata la sua relazione con Franceska Pepe, l’uomo ha risposto: “mi colpiva la spensieratezza, la vivacità e la sua voglia di emergere. La vedevo molto simile a me, e per questo ci siamo innamorati”. La loro relazione è durata per ben quattro anni, ma non si è conclusa nel migliore dei modi.

“Tra noi è finita per delle bugie, cose che non andavano” ha raccontato Gianluigi nel salotto di Barbara D’Urso. “A volte lei spariva per alcuni giorni, non so dove andava. Vedevo che aveva un tenore di vita molto alto, quando stava con me faceva sempre la modella e io lavoravo in discoteca. Quando però le chiedevo di più lei si arrabbiava”.