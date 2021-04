Anna Tatangelo oggi dove abita? Cosa sappiamo sulla nuova casa della cantante di Guapo dopo l’addio a Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo non solo è l’ex di Gigi D’Alessio, ma è una cantante super affermata nel mondo musicale nostrano. Le sue canzoni impazzano in radio e tra poco, come ha annunciato lei stessa su Instagram, uscirà un nuovo singolo.

Le curiosità sulla Tatangelo sono tantissime: i fan la adorano e vogliono sapere di più sul suo presunto nuovo fidanzato, su come sta il figlio, persino la sua altezza! Oggi Anna Tatangelo è quindi una delle cantanti più amate e dopo il successo di Guapo e la sua partecipazione a Name That Tune, tutti la adorano. Le curiosità però non si fermano qui: i fan si chiedono anche dove vive Anna e com’è la sua nuova casa!

Dove vive Anna Tatangelo

Da quando si è lasciata con Gigi D’Alessio, la Tatangelo sembra che sia rimasta a Roma. Non vive però più nella villa che condivideva con l’ex marito in una zona residenziale, e l’ubicazione esatta dell’appartamento della cantante di Ragazza di Periferia è ignoto. Alcuni fan, guardando alle foto pubblicate su Instagram, suppongono che Anna sia tornata nella casa dove già si era rifugiata alcuni anni fa, durante la prima crisi con Gigi, ma non c’è niente di certo.

Anna tatangelo, guapo – il singolo con geolier

Probabilmente la Tatangelo è rimasta a Roma sia per lavoro, sia per permettere all’ex marito di vedere con continuità il figlio Andrea. Entrambi infatti hanno spesso ribadito come la felicità del piccolo fosse fondamentale. E da bravi genitori infatti cercano di mantenere lontani dai riflettori problemi e scontri di ogni tipo.

Ecco allora che per rispondere alla domanda su dove vive Anna Tatangelo, non abbiamo notizie precise se non che la sua casa sembra essere proprio nel cuore di Roma. Del resto, giustamente, per preservare la privacy è anche importante che i fan non sappiano precisamente l’indirizzo non vi pare?