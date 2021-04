Fabio Fognini, vincitore nel 2019, tornerà a calcare la terra rossa di Montecarlo: al primo turno affronterà Miomir Kecmanovic

Tornerà da campione in carica, Fabio Fognini, che calcherà nuovamente la terra rossa di Montecarlo. Al primo turno sfiderà Miomir Kecmanovic all’Atp Masters 1000 di Montecarlo con il tennista italiano, numero 18 della classifica mondiale e 15a testa di serie, che se la vedrà contro il 21enne serbo 47esimo in classifica. Il confronto avrà luogo oggi, lunedì 12 aprile 2021, a partire dalle 14 sul Montecarlo Country Club, prestigioso impianto del Principato. Tra i due tennisti non ci sono finora precedenti. In una lunga intervista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” lo stesso italiano ha svelato: “Che brividi tornare a Montecarlo da campione in carica, ma senza il pubblico mi sentirò vuoto. Jannik tira comodini, ma mi sento più affine a Lorenzo”. Il movimento tennistico italiano cresce sempre di più regalando gioie e facendo avvicinare un po’ tutto, anche i meno esperti. Questo è il potere dello sport in generale, ossia quello di imitare connazionali che sono grandi nelle rispettive discipline.

Leggi anche –> Flavia Pennetta, chi è: età, vita e carriera della moglie di Fabio Fognini

Leggi anche –> Chi è Fabio Fognini: età, vita privata, carriera, moglie e storia del tennista ligure

Atp Montecarlo, Fognini contro Kecmanovic: streaming e tv

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi vincerà al primo turno, affronterà Thompson ai sedicesimi di finale Thompson che ha già trionfato contro Paire nei 32esimi. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201, 204 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre) a partire dalle 14. Infine, sarà possibile assistere al duro confronto dell’Atp Montecarlo anche in streaming su Skygo.