Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni, oggi 7 Aprile

Chi l’ha Visto? oggi, 7 aprile, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: tutte le anticipazioni sulla puntata

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti i più importanti casi di cronaca nera italiana e, soprattutto, la ricerca di uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose.

Fra le conseguenze derivanti dalla pandemia e dalle varie limitazioni che il governo ha imposto nel tentativo di arginarla c’è anche l’accresciuta difficoltà per alcune famiglie di ritrovare coloro che si sono allontanati da casa senza più farvi ritorno. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera.

Le anticipazioni

La redazione oggi si concentrerà sui nuovi casi di sparizione che le sono stati segnalati e sul triste anniversario dalla scomparsa di coloro che, a oggi, non sono ancora stati ritrovati. O per lo meno, non ancora. Grazie al grande lavoro degli investigatori e alle segnalazioni dei telespettatori, molti casi sono stati risolti anche a distanza di anni.

Chi l’ha Visto torna sul caso di Barbara Corvi

Durante la puntata di oggi, il programma di approfondimento si occuperà del caso Barbara Corvi, scomparsa dodici anni fa, e secondo la ricostruzione degli investigatori, non allontanatasi da casa volontariamente. Sospette le due cartoline con raffigurata la città di Firenze e arrivate a nove giorni dalla scomparsa nelle quali Barbara Corvi con poche parole cercava di rassicurare i figli sul fatto di avere solo bisogno di un po’ di tempo per se stessa. Questi però fin da subito dissero di non riconoscerne la calligrafia. Della donna originaria di Terni non si hanno più notizie dal 27 ottobre del 2009, tuttavia qualche giorno fa i carabinieri, su disposizione della Procura, hanno arrestato con l’accusa di omicidio il marito, Roberto Lo Giudice. Poco prima di scomparire, la vittima avrebbe rivelato al coniuge di aver avuto una relazione extraconiugale, e potrebbe essere proprio questo un possibile movente.