Caso AstraZeneca, il governatore della Campania lancia l’appello

Vaccino AstraZeneca, De Luca scrive al governo: “Decidere presto se utilizzabile o no, l’Aifa acceleri su Sputnik”

Su AstraZeneca ancora non si è trovata una stessa linea di condotta in Europa. I paesi si stanno regolando in ordine sparso per effetto di alcuni casi di trombosi che, seppur in percentuale minima, ha provocato reazioni diverse tra gli Stati. Tutto ciò ha generato confusione e incertezza nei cittadini con la conseguente frenata sulle somministrazioni. Non sono pochi a rifiutare il vaccino anglo-svedese vista tanta incertezza istituzionale.

AstraZeneca e Sputnik, De Luca sollecita

Per questo motivo dalla Campania, il governatore Vincenzo De Luca ha scritto al governo una sorta di appello a prendere delle decisioni nette e rapide su AstraZeneca e Sputnik: “È urgente che il governo chiarisca ad horas la utilizzabilità del vaccino AstraZeneca. Il disastro comunicativo e le decisioni di altri Paesi stanno determinando una situazione di crollo nelle somministrazioni di tale vaccino. Invitiamo il governo a decidere subito sulla utilizzabilità di AstraZeneca per evitare blocchi drammatici nelle somministrazioni».

Poi un passaggio anche sullo Sputnik, il vaccino russo per il quale la Campania ha già un accordo con i russi per oltre 3 milioni di dosi. De Luca, forte dell’accordo, chiede che gli organi preposti accelerino sull’autorizzazione all’utilizzo del vaccino russo: “Questa situazione rende ancora più urgente un pronunciamento dell’Aifa. È interesse dell’Italia non perdere un minuto di tempo. Ogni giorno perduto nella valutazione di questo vaccino è un atto di irresponsabilità verso il Paese». Il monito del governatore vira su due fronti, il vaccino anglo-svedese e quello russo. L’invito a prendere una decisione che chiarisca le idee dei cittadini.

Intanto in Campania l’ultimo aggiornamento del bollettino Covid annuncia:

Positivi del giorno: 846 di cui Asintomatici: 523 Sintomatici: 323

Tamponi molecolari del giorno: 6.505 Tamponi antigenici del giorno: 872