Benedetta Rossi, lutto gravissimo in famiglia: il messaggio di dolore

Sono giorni di dolore per Benedetta Rossi, la foodblogger più famosa d’Italia, e suo marito Marco: ecco cos’è successo.

La cuoca italiana più famosa del web, Benedetta Rossi, ha comunicato attraverso il suo profilo Instagram la dipartita del papà di suo marito Marco. Il suocero della seguitissima foodblogger sarebbe morto qualche giorno fa: proprio per questo è stata meno presente del solito sui social network.

La triste Pasquetta di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi, si sa, è una grande amante degli animali ed è proprio partendo da loro che ha deciso di comunicare la triste notizia al suo pubblico virtuale. “È proprio vero che i nostri amici a 4 zampe riescono a capire quando abbiamo bisogno di loro – scrive la celebre foodblogger nel post con una tenerissima foto di Marco e il loro inseparabile cane -. Nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco. Da allora Cloud sembra capire la sua sofferenza e non lo lascia un attimo da solo”.

Quindi Benedetta Rossi spiega cos’è successo nei giorni scorsi: “Purtroppo mio suocero Lanfranco, se ne è andato per una brutta malattia che nelle ultime settimane si era molto aggravata. Per questo motivo siamo stati e staremo ancora per qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore di tutta la famiglia. Grazie per la vostra comprensione ❤️”.

Com’è facile immaginare, sono tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto pubblicati dai fan e follower di Benedetta Rossi, che in questo triste e difficile momento – come se già non bastasse la situazione di emergenza sanitaria – voglio stringersi a lei e a Marco in un abbraccio virtuale, ma non per questo meno sincero e sentito.