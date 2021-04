Max Pezzali, il rapporto speciale col figlio Hilo: il suo racconto

By

Max Pezzali è un artista molto amato dal pubblico. L’uomo ha raccontato di suo figlio Hilo e del loro rapporto. Ecco cosa sapere.

Oggi, sabato 3 aprile, il cantante sarà ospite nella trasmissione di Silvia Toffanin. Durante la sua apparizione racconterà tante curiosità relative al suo libro “Max90 – La mia storia“.

L’artista è molto amato e seguito dal pubblico. Alle spalle ha una grande carriera e forse non tutti sanno che suo figlio è stato protagonista di alcuni dei suoi video musicali. Scopriamo di più sul loro rapporto.

Max Pezzali, un “padre amico” per suo figlio: ecco cosa c’è da sapere

La carriera dell’artista è molto conosciuta, ma la sua vita privata è ancora oscura a molti. Forse non tutti sanno che il cantante ha un figlio: Hilo. Proprio lui è apparso in alcuni video musicale e i due sembrano avere un rapporto speciale. Hilo è nato nel 2008 dalla relazione tra Max e Martina Marinucci.

Nonostante il matrimonio tra i due sia naufragato, padre e figlio sono legatissimi. “Da quando me lo sono trovato in mano il mondo come lo conoscevo è cambiato“, ha dichiarato l’artista durante un’intervista. A chi gli chiede che tipo di pare sia, Max Pezzali risponde così:

“Mi sono sempre sforzato di essere un padre amico, ma capace di avere quell’autorevolezza e quella fermezza che il mio ruolo mi impone. Ma preferisco, senza dubbio, parlare e interagire con mio figlio piuttosto che con i miei coetanei. Con lui rivivo, in formato 2.0, gli anni della mia infanzia. E poi mio figlio è simpaticissimo“. Parole che hanno scaldato il cuore dei lettori e dei suoi fan. Genitore e figlio sembrano proprio avere un rapporto solido e molto stretto.

“Cerco di non creare barriere, gli faccio capire che di me si può fidare. Sono un papà dolce, mi piace il contatto fisico e abbracciarlo. Lo immagino ancora bambino, anche se sta crescendo”, ha dichiarato in un’altra intervista. Un’altra curiosità tra i due è che Hilo sembra proprio aver ereditato i bellissimi occhi del padre.