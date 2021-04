Mario Magnotta, vi ricordate la sua storia? Lo scherzo rimasto nella storia

Consociamo meglio la storia di Mario Magnotta, che è diventato celebre per alcuni scherzi telefonici: uno è rimasto nella storia

Una storia incredibile divenuta celebre a sorpresa. Mario Magnotta è nato a Pieve di Teco il 14 ottobre 1942. Come professione è stato collaboratore scolastico dell’istituto tecnico commerciale “Luigi Rendina” dell’Aquila. Alcuni ex studenti l’hanno reso celebre a livello nazionale facendo diventare virali i scherzi telefonici. Due ex allievi dell’ITC, Antonello De Dominicis e Maurizio Videtta, dopo che vennero a sapere della separazione con la moglie, decisero così di fare il primo scherzo telefonico al bidello. Così l’uomo aveva chiesto indietro la lavatrice alla moglie e i due ragazzi giocarono su questa conoscenza pregressa. I due fecero credere che l’acquisto della lavatrice non era andato a buon fine: inoltre, gli dissero di aver firmato un contratto con una serie di “clausole capestro”, ossia l’obbligo di comprare sempre nuovi elettrodomestici ogni due o tre anni. Per più di un mese andarono avanti con questo scherzo fino a quando il signor Magnotta iniziò a sbraitare con vari insulti contro il proprietario del negozio, in cui aveva comprato la lavatrice.

Mario Magnotta, la celebrità anche in tv e radio

Tutti questi scherzi divennero così celebri per arrivare ad essere così un fenomeno mediatico con l’appellativo di ‘bidello più famoso d’Italia’. Inoltre, è stata ospite in numerose trasmissioni radiofoniche e anche in tv a Maurizio Costanzo Show e I fatti vostri. Anche a livello locale, dal 2001 al 2007 è stato ospite commentando così le notizie del giorno con lo stesso stile delle celebri telefonate. L’uomo è morto all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila tra il 4 e 5 gennaio 2009, dopo il ricovero per grave embolia polmonare.