Denise Pipitone, i russi conoscono la verità: Chi L’ha Visto continua a indagare

Si torna a parlare del caso di Denise Pipitone con la redazione di Chi L’ha Visto, che ha scoperto che in Russia già sanno la verità.

Ultimamente c’è un rinnovato interesse per il caso di Denise Pipitone, dopo la scoperta di una giovane ragazza che si trova in Russia, Olesya, la quale ha lanciato un video appello per cercare la sua famiglia biologica.

La madre di Denise Pipitone, Piera Maggio, si è detta fiduciosa della situazione e il suo legale Giacomo Frazzitta ha dichiarato che se il DNA risultasse compatibile si passerebbe alla fase successiva. Sembra essere sempre più concreta la possibilità he Olesya Rostova sia in realtà la bambina scomparsa Denise Pipitone. Il Mattino ha fatto sapere che la ragazza non è la figlia di Valentina Khariova, che abita nella regione settentrionale di Arcangelo. A farlo sapere ai giornali locali è stata una parente dell’anziana, a cui è stata sottratta da anni una bvambina.

Olesya Rostova, il DNA confermerà se lei e Denise Pipitone sono la stessa persona

Lunedì 5 aprile 2021, il giorno di Pasquetta, verranno resi noti i risultati del test del DNA effettuato su Olesya Rostova. Sembra che in Russia, però, si sappia già la verità ma che l’esito delle analisi del sangue verrà divulgato soltanto quando andrà in onda “Let Them Talk“, un programma in onda sul Primo Canale russo. L’avvocato della famiglia sta seguendo una strada diversa, con un contatto diretto che potrebbe fargli ottenere più rapidamente le informazioni.

Il consulente giudiziario Salvatore Musio è stato protagonista della puntata di “Pomeriggio Cinque” andata in onda ieri, venerdì 2 aprile, ed ha riscontrato delle compatibilità nella forma delle labbra tra Piera Maggio e Olesya Rostova. L’attaccatura dei capelli, invece, sarebbe la stessa di Pietro Pipitone. Federica Sciarelli ha parlato del caso, affermando che la speranza che la giovane russa e Denise siano la stessa persona “sarebbe troppo bello per essere vero, la cerco dalla mia prima puntata“. In tutti questi anni, infatti, la padrona di casa di “Chi L’ha Visto” ha condotto la sua battaglia per ritrovare la bambina scomparsa nel 2004.