Stasera in tv – L’Isola dei famosi 2021: concorrenti e news, oggi 1 aprile

L’Isola dei famosi 2021 torna in onda stasera con la sesta puntata: tutte le anticipazioni di oggi, 1 aprile

Il reality show di Canale 5, con al timone per la prima volta Ilary Blasi, sarà ancora una volta in collegamento con il gruppo di naufraghi che si trovano su un’isola deserta in Honduras. All’interno dello studio siederanno, invece, gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il programma avrà inizio alle ore 21.20 su Canale 5. Scopriamo insieme cosa è accaduto sull’isola e perché questa potrebbe essere una puntata di svolta per le decretare la sorte del futuro vincitore.

Su L’isola dei famosi… aria di cambiamento

Vera Gemma è stata eliminata della Palapa e Angela proclamata prima leader dell’edizione. A rischio eliminazione questa settimana sono Awed e Miryea.

La coppia di alleati Vera – Awed è stata quindi spezzata e, non solo, accusati di non fare nulla tutto il giorno dal gruppo, potrebbero anche tornare a casa quasi in simultanea.

Questi alcuni dati di fatto che già di per sé cambiano il modo di vivere l’isola da parte dei naufraghi e il volto del programma più in generale. Nella scorsa puntata Gilles ha vinto la sfida ottenendo il premio in palio: la possibilità di scegliere un alimento o uno strumento da poter utilizzare sull’isola. La decisione di Gilles è stata quella di richiedere la farina, indubbiamente un alimento assai versatile. Questo, paradossalmente, non ha fatto che alimentare l’aria già tesa portando Awed a una formale accusa nei confronti dell’attore: “Io ho avuto paura, mi ha minacciato di picchiarmi con il bastone“, ha dichiarato lo youtuber. La dichiarazione è stata prontamente smentita dal diretto interessato, fra l’altro spalleggiato dalla maggior parte dei concorrenti.

